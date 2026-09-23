基市府約僱人員用假發票核銷 公費買縫紉機、iPad和筆電 東窗事發判刑

基隆市政府教育處吳姓約僱人員，要求4名業者開立不實發票，供她向市府會計單位核銷並撥付款項後，要求業者代購行動冰箱、縫紉機、iPad和筆記型電腦，供她個人使用。法官審理後，依犯公務員利用職務詐取財物等罪，判應執行2年徒刑。她因認罪並繳回犯罪所得等情狀，獲宣告緩刑5年。

判決指出，吳女自2016年起至2021年8月，擔任基市府教育處終身教育科約僱人員期間，製作不實採購文具價額及數量，請示動支地方教育發展基金，獲不知情的薛姓科長核准後，要求4名業者開立不實發票，再向市府會計單單位辦理核銷取得款項。

基隆地方法院法官查出，吳女用李姓文具行負責人，開立未實際出貨或僅有部分出貨的不實發票，送交市府會計單位核銷請款16萬多元。她除領取與發票內容不符文具用品，還要求李女以寄存款，代購行動冰箱供她使用，另交2萬8395元給吳女自行運用。結清款項後，李女再將剩餘寄存款6700元交付吳女。

吳女用相同手法，讓市府會計單位核銷並撥款至曾姓女子經營的資訊公司後，先後指示曾女以寄存款代購縫紉機、iPad、iPad鍵盤、筆記型電腦供她個人使用，另交付寄存款現金4萬9010元給她。

吳女也要求一家企業社的江姓老闆娘開立不實發票，讓市府會計單位准予核銷，並4次撥款至企業社帳戶11萬9300元，案發時仍有10萬7830元留存企業社帳戶。還有一家文化企業公司也開立不實發票，供吳女核銷請款，讓基市府會計人員撥款20筆共11萬4289元，案發時留存809元。

5名被告在法院審理時都認罪，法官認定吳女犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、刑法偽造文書罪及商業會計法填製不實會計憑證罪，審酌配合繳回犯罪所得，犯後態度尚佳，詐得金額非巨大，且無前科，判決應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年。4名業者均犯多件偽造文書罪，判決應執行7月至10月徒刑，緩刑參年。全案可上訴。