建照使照都能加速 竹縣府工務處約聘僱人員涉收賄逾1294萬遭訴

新竹縣政府工務處廖姓約聘人員涉嫌利用審查建照、使照及土資場業務職權，長期收受建商、土資場業者現金、股票投資利益、名牌包及飲宴等賄賂與不正利益，犯罪所得逾1294萬元。新竹地檢署今偵結，依貪汙等罪起訴廖男及業者共7人。

檢方調查，廖男自2000年起先後擔任新竹縣政府工務處約僱、臨時、約聘及聘用人員。江姓業者受建商委託代辦施工勘驗、建照及使照，自2015年起與廖男約定，由廖男優先、加速審核案件，江男則代其投資股票或建案，再將獲利及分紅作為對價。

檢方查出，廖男先後收受20萬元、40萬元及建案投資獲利86萬元；江男另代其保管建案投資本金及獲利621萬元、股票出售所得177萬1244元，以及尚未出售、市值約222萬元股票，相關現金、股票及投資利益共1166萬1244元。

另一起收賄案涉及土資場。檢方指出，劉姓業者為加速才富土資場及另一土資場申設，並避免主管機關查核影響營運，自2019年起與廖男建立行收賄關係，陸續交付現金、名牌包、飲宴、藝術照拍攝及關說職缺等賄賂與不正利益，價值127萬9658元。

檢方統計，廖男犯罪所得共1294萬902元，其中173萬4754元已主動繳回。另查出才富土資場涉嫌超額收土，相關人員被控重複使用土方聯單、虛報收土數量規避管制，自2023年2月起涉嫌取得不法收入4815萬3300元。

檢方認定，廖男利用負責土資場設置許可、初審、複審及月報表查核等職務協助業者，甚至在未取得紙本資料、無從核實時，仍於土方管理系統勾選「已查核」，並在公文登載不實內容。

本案由檢察官沈郁智指揮廉政署偵辦，新竹地檢署今偵查終結，依貪汙治罪條例收受賄賂、不正利益及行使公務員登載不實公文書等罪起訴廖男；另江姓、劉姓、戴姓、陳姓、王姓及黃姓等6人，也分別依行賄、行使業務登載不實文書、逃漏稅及洗錢等罪嫌起訴。