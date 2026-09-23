東歐旅行團27人險被丟包 壯遊公司負責人涉偽造水單起訴

壯遊旅行社（已廢止登記）負責人施女收取東歐旅行團27人共144萬7600元團費，卻因颱風影響資金周轉不靈，未支付尾款給國外旅宿業者，涉嫌偽造水單稱已匯款旅宿費用，旅行團險被丟包，最終由沈姓醫師墊付旅費才繼續旅程。台北地檢署偵結，依刑法偽造文書罪嫌起訴施女。

施女2023年11月間招攬「東歐巴爾幹半島單飛13天行程」旅行團，直至2024年9月累計27人參與，並繳納11萬5800元團費，也支付商務艙、豪華經濟艙機票，收款共144萬7600元旅費；施女原本擔任領隊，但因身體不適，改由曾男擔當領隊率27人出國，旅行團抵達東歐前，施女未把團費匯給東歐當地旅行社（俗稱地接社）。

起訴指出，施女2024年10月4日接獲東歐旅行團沈姓醫師等人反應，被地接社人員扣留，要求支付旅費，施女涉嫌用line傳送偽造的匯款水單照片給不知情的曾姓領隊，佯稱已匯款5萬元歐元、1萬元歐元等費用。實際上，地接社未收到款項，要求每人須支付2000歐元，沈姓醫師刷卡代為墊付208萬元，才避免被丟包。

施女到案辯稱，因為颱風影響，沒有如期收到其他團的費用，資金周轉困難才沒有支付尾款，不是故意不支付尾款，當時所有的資金都亂掉，直到東歐旅行團被為難，才告知曾姓領隊此事，沒有要欺騙團員的意思。

沈姓醫師表示，曾參加施女舉行的瑞士、義大利等客製化旅行團，整體表現尚可，也會途中立刻改善不滿意之處，所以才會繼續參加東歐團；曾姓領隊也稱，施女向他道歉，公司資金周轉不來才會偽造水單。

檢方認為，壯遊公司尚有安排旅客旅宿，收到團費後非全然無所作為，應是資金調度困難而未能順利支付東歐旅行團旅宿費尾款，無從認定施女主觀上有詐欺取財意圖，全案依偽造文書罪起訴。