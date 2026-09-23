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藍諷林國漳「假公益」為性侵犯辯護 北律：政治攻防勿汙名化律師職責

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

國民黨立法院黨團質疑民進黨宜蘭縣長參選人林國漳自稱「公益律師」，過去卻幫性侵、詐騙犯辯護，令林不滿回擊對手抹黑、潑髒水，強調多是法扶指派的案件。對此，台北律師公會今（23）日也公開發聲，呼籲各界尊重律師依法履行職務的專業角色，勿將刑事辯護汙名化，甚至作為政治攻防手段。

北律表示，憲法保障的正當法律程序與訴訟權，刑事被告享有充分防禦及受辯護人協助的權利。辯護制度的目的，在於確保國家以刑罰剝奪人民生命、自由之前，證據受到充分檢驗，程序依法進行。

此外，聯合國《關於律師作用的基本原則》明定，律師不得因履行職務，而被視為與當事人或當事人的主張具有相同立場；歐洲理事會《保護律師職業公約》也明文，各締約方應確保律師不因被等同於其當事人或當事人的訴求，而遭受不利後果。

北律強調，律師為刑事被告辯護、主張法律保障的權利，不表示認同被告遭指控的行為；要求國家遵守正當法律程序，也不等於妨礙犯罪追訴。辯護人的職責，在於依法律、證據檢驗犯罪是否成立、證據是否可信、程序是否合法，如此法院判決才經得起檢驗。

北律回應，若以律師曾承辦何種罪名案件，作為質疑其人格或品格的依據，甚至將接受有償委任描述為可疑動機，恐讓律師因曾代理某種案件、為何種被告辯護而遭受非難，進而對承辦重大或敏感案件有所顧忌，最終影響人民獲充分辯護的權利。

北律也呼籲各政黨、公職人員及所有參與公共討論者，在政治與選舉攻防中謹守法治底線，尊重律師依法履行職務的專業角色，勿將刑事辯護汙名化，更不應以貶抑辯護制度作為政治攻防的手段。

台北律師公會呼籲各界尊重律師職務，勿將刑事辯護汙名化。圖／聯合報系資料照片
台北律師公會呼籲各界尊重律師職務，勿將刑事辯護汙名化。圖／聯合報系資料照片

林國漳 性侵 公益 律師

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