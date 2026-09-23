台中市議員參選人鄭伯其涉賄10萬交保 中檢：樁腳查扣1526萬現金

台中地檢署偵辦2起賄選案，先拘提大里霧峰區市議員參選人鄭伯其，在他楊姓樁腳住處查扣1526萬元現金、69盒燕窩，依違反選罷法將2人聲押，法院裁定楊收押、鄭10萬元交保；鄭上午在臉書發文稱「我平安回來了！」另檢方也查獲大雅區六寶里長參選人張嘉榮涉招待旅遊賄選，目前聲押中。

中檢說，第一波市議員送禮賄選案，經檢察官劉志文9月21日指揮搜索3處，拘提楊姓樁腳等2人，查扣現金高達1526萬多元、69盒燕窩禮盒，檢方為鞏固事證，再漏夜拘提參選人鄭伯其並經同意搜索，另通知6位選民到案。

檢方複訊後認為，楊姓樁腳、鄭伯其均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄等罪嫌重大，有串、滅證之虞，將2人向台中地院聲押禁見，中院裁定楊收押禁見，另裁定鄭10萬元交保。

檢方表示，第二波里長招待旅遊餐會賄選案，由檢察官廖志祥9月22日指揮搜索，通知被告、證人共38人到案。

檢方說，大雅區六寶里長參選人張嘉榮，與吳姓、黃姓競選團隊，涉嫌於今年8月29日招待30多位里民參加一日遊行程，無償提供每人價值逾1200元的三餐、點心，張男並於行程中公開拜票、請託支持。

檢方複訊後認為，張、吳及黃，均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，22日深夜向中院聲請羈押禁止，目前仍待中院裁定。