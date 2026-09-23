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車停超商被撞修車費逾2萬 法官這原因只判賠8350元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹羅男的轎車停在超商停車格內，遭黃男倒車撞損，修車費達2萬500元。黃男辯稱羅男違停，但法院不採信；因車輛已使用逾5年，零件折舊後，最終僅判賠8350元，羅男另求償1萬元精神慰撫金也遭駁回。

判決書指出，事故發生在今年3月19日，羅男將自用小客車停放在統一超商某門市提供的停車空間內，黃男倒車時不慎碰撞，造成羅男車輛受損。警方事故調查資料認定，事故是黃男倒車不當所致，應負全部過失責任。

黃男抗辯，羅男當時是把車停在不能停車的地方，因此不應由他負責，並提出事後到現場拍攝的照片佐證。不過法官比對警方事故現場照片後認為，羅男事故當時確實停在超商提供的停車空間，黃男提出的照片是事故發生後自行拍攝，無法證明撞車當時兩車實際位置，因此不採信黃男說法。

羅男提出估價單，主張車輛修復費共2萬500元，包括零件1萬3500元、工資2500元及烤漆4500元。不過法院查出，羅男車輛2010年4月出廠，事故發生時車齡已近16年，依固定資產耐用年數及折舊率計算，自用小客車耐用年數為5年，以新品更換舊零件必須扣除折舊。

法院計算後認定，原本1萬3500元的零件費，折舊後必要修復費僅剩1350元，加上工資2500元、烤漆4500元，黃男應賠償的必要修車費共8350元。

羅男另主張，車禍讓他承受相當精神痛苦，再求償1萬元精神慰撫金。法官指出，精神慰撫金原則上須身體、健康、名譽、自由、隱私等人格法益遭受侵害，羅男本案僅有車輛財產損害，自己也表示並未受傷，此部分於法無據，最終僅判賠8350元。

新竹羅男的轎車停在超商停車格內，遭黃男倒車撞損，修車費達2萬500元（示意圖）。記者黃羿馨／攝影
新竹羅男的轎車停在超商停車格內，遭黃男倒車撞損，修車費達2萬500元（示意圖）。記者黃羿馨／攝影

超商 法官 停車格 車禍

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