賣房千萬轉移夫帳戶 賴掉341萬欠稅！宜蘭分署強施鐵腕拘提欠稅女

行政執行署宜蘭分署強力出擊，針對一名積欠341萬餘元房地合一稅及罰鍰的45歲江姓女子祭出強制手段。江女去年出售新北市三重區房產進帳1800萬，本有能力一次清償，卻將現金轉入丈夫帳戶以投資為由拒絕繳納。面對屢傳不到的惡意規避行為，宜蘭分署聯合士林分署進行拘提，江女面臨財產管收的壓力下，終於繳款。

據了解，江女於114年間出售位於新北市三重區的房產，總獲利高達1800萬餘元。扣除房貸與相關必要成本後，其實際可用資金仍有500萬餘元之譜，理當足以一次繳清所有欠稅與罰鍰，但她卻選擇將這筆豐厚價金全數移轉至丈夫名下帳戶，企圖製造名下無可供執行財產的假象，藉此規避國家公法債務的追討，行徑誇張。

今年4月間，江女雖曾委託丈夫出面，向執行署提出分期清償計畫，聲稱賣房資金因投入股票等投資而無法一次給付。不過，她在按月繳納至今年8月後就無故斷炊，宜蘭分署評估，若僅憑江女目前每月僅扣薪1萬餘元的薪資所得來抵償，必須耗時長達12年半才能還清剩餘的243萬餘元欠稅，緩不濟急，也凸顯其惡意拖延的意圖。

為遏止脫產行為，宜蘭分署依法向法院聲請拘票獲准，9月22日指揮法務部行政執行署士林分署，前往江女位於新北市的就業處所將其強制拘提到案。經執行官訊問後認為，江女明知有履行能力卻刻意隱匿處分財產，且轉帳理由不足採信，當場宣告準備向管轄法院聲請將其強制管收，讓躲避追債的她頓時慌了手腳。

見執行署祭出硬手段，江女驚覺事態嚴重，隨即透過親友火速籌得40萬元現金當場繳納，提供相當擔保，同時承諾剩餘欠稅將於9月底前一次繳清，隨即獲釋。宜蘭分署強調，對於有履行能力卻故意不從、隱匿財產的義務人絕對嚴格執法、絕不寬貸，呼籲民眾勿心存僥倖，誠實面對公法債務並償還。

宜蘭45歲女子賣房進帳1800萬，卻把錢轉移夫帳戶聲稱投票，想要賴掉341萬欠稅及罰款，經行政執行署宜蘭分署強施鐵腕，祭出拘提手段，女子才同意繳款還錢。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭45歲女子賣房進帳1800萬，卻把錢轉移夫帳戶聲稱投票，想要賴掉341萬欠稅及罰款，經行政執行署宜蘭分署強施鐵腕，祭出拘提手段，女子才同意繳款還錢。圖／行政執行署宜蘭分署提供