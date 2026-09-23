不禮讓行人收6千罰單 他說路口太寬只能加速盼撤銷…法官看空照圖駁回

謝姓男子開車不禮讓斑馬線行人，被罰6000元。他主張路口長50公尺，所以得加速行駛，緊急煞車會被追撞，訴請撤銷。法官指出，依規定就是要停讓行人。空照圖可見斑馬線畫設地點有內縮，距離路口14公尺，預留駕駛人反應時間，駁回告訴。

判決指出，謝男今年2月28日下午開車沿基隆市愛三路行駛，在通過仁二路口時，經科技執法設備測得行近斑馬線，不暫停讓行人先行通過行為，並由員警填製舉發單。謝男不服出申訴，監理單位審認違規事實明確，依道路交通管理相關法規，裁罰6000元，並應參加道路交通安全講習。

謝男不服處分，提起行政訴訟，主張當時開車紅綠通過仁二路口時轉黃燈，因為這處路口長達50公尺，若以車速每小時近50公里計算，通過需要約4秒，依規定應加速通過，但疑似因前一路口號誌變燈，與違規地點行人號誌變燈時間，無足夠秒差，導致車輛通過違規地點時，行人號誌已變綠燈，行人集體上前準備通過。

謝男認為，若於路中央採取緊急煞車，必造成其它車輛追撞，非合理駕駛行為所能採取選擇，在客觀上欠缺期待可能性，聲明撤銷原處分。

監理單位答辯，謝男開車進入斑馬線時，與行人行進方向之間的距離不足1個車道。謝男知道有行人正在通過路口，應暫停讓行人先行通過，原處分應無違誤。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，道路交通管理處罰條例規定汽車駕駛人，行經斑馬線應暫停讓行人先行通過，立法理由在確立行人優先路權觀念。駕駛人行經斑馬線即應減速接近，遇行人通過應先暫停，而非搶先行駛。

法官認為，謝男開車接近斑馬線，已看見行人集體穿越，現場無論號誌指示為何，均應暫停讓行人先行，但謝反而加速通過，倘若有行人快速通過恐煞車不及，發生交通事故。

法官說，空照圖顯示謝男違規地點，斑馬線未設於路口處，而是距離路口約14公尺。所以謝男通過路口，縱使行人號誌已變為綠燈，也有空間預留反應時間，讓謝男提前注意到通過斑馬線的行人，因此不採信謝的主張，駁回告訴。全案可上訴。