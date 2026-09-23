每票最高3000！竹縣峨眉2參選人挑戰現任村長爆賄選遭聲押

新竹縣峨眉鄉中盛村2名村長參選人涉嫌以每票1000元至3000元現金向選民買票，新竹地檢署昨搜索2處、傳喚28人，查扣賄款3萬9000元。檢方訊後認2人涉案重大，今天向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署表示，日前接獲情資，指新竹縣有村長參選人涉嫌賄選，檢察長柯宜汾指示主任檢察官蔡宜臻統籌，由檢察官沈郁智、陳芊伃偵辦，另由檢察官黃依琳、徐瑞晟、陳柏維支援。

檢方昨天上午指揮新竹縣警察局、法務部調查局新竹縣調查站、刑事警察局及移民署新竹縣專勤隊執行搜索，共搜索2處，傳喚徐姓、蔡姓參選人及26名選民，合計28名被告到案。

據了解，徐姓、蔡姓參選人為挑戰現任村長姜瑞蓉、爭取當選，涉嫌於今年8月至9月間，分別交付村內選民1000元至3000元不等現金，作為支持特定參選人的對價。

檢方查扣現金3萬9000元、手機2支、隨身碟3個、選舉名冊1份及筆記本1本等證物。檢察官訊問後，認為2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造或變造證據及勾串共犯、證人之虞，向新竹地院聲請羈押禁見。

新竹地檢署呼籲，參選人應以政見爭取選民認同，切勿以金錢或其他不正利益換取選票；選民也應珍惜選票、拒絕賄選，檢警調將持續積極查察，依法究責。