快訊

血壓慢慢升高…身體正在變老的6個隱形訊號！專家教不用花大錢抗老秘方

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

亞運桌球／林昀儒、鄭怡靜13分鐘速勝 16強要強碰日本組合

聽新聞
0:00 / 0:00

每票最高3000！竹縣峨眉2參選人挑戰現任村長爆賄選遭聲押

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣峨眉鄉中盛村2名村長參選人涉嫌以每票1000元至3000元現金向選民買票，新竹地檢署昨搜索2處、傳喚28人，查扣賄款3萬9000元。檢方訊後認2人涉案重大，今天向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署表示，日前接獲情資，指新竹縣有村長參選人涉嫌賄選，檢察長柯宜汾指示主任檢察官蔡宜臻統籌，由檢察官沈郁智、陳芊伃偵辦，另由檢察官黃依琳、徐瑞晟、陳柏維支援。

檢方昨天上午指揮新竹縣警察局、法務部調查局新竹縣調查站、刑事警察局及移民署新竹縣專勤隊執行搜索，共搜索2處，傳喚徐姓、蔡姓參選人及26名選民，合計28名被告到案。

據了解，徐姓、蔡姓參選人為挑戰現任村長姜瑞蓉、爭取當選，涉嫌於今年8月至9月間，分別交付村內選民1000元至3000元不等現金，作為支持特定參選人的對價。

檢方查扣現金3萬9000元、手機2支、隨身碟3個、選舉名冊1份及筆記本1本等證物。檢察官訊問後，認為2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造或變造證據及勾串共犯、證人之虞，向新竹地院聲請羈押禁見。

新竹地檢署呼籲，參選人應以政見爭取選民認同，切勿以金錢或其他不正利益換取選票；選民也應珍惜選票、拒絕賄選，檢警調將持續積極查察，依法究責。

新竹縣峨眉鄉中盛村2名村長參選人涉嫌以每票1000元至3000元現金向選民買票。聯合報系資料照
新竹縣峨眉鄉中盛村2名村長參選人涉嫌以每票1000元至3000元現金向選民買票。聯合報系資料照

賄選 聲押 賄款

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林古坑2參選人送蛋糕、鹹豬肉涉賄選　雲檢聲押

新北瑞芳里長參選人發放電風扇涉賄選 15萬元交保

新竹市長選戰 莊競程、何志勇同台論政 共抗高虹安

高雄殯管處又傳弊！二殯技工涉長期「收紅包」 2人收押

相關新聞

台鹽綠能弊案…陳啓昱延長限制出境出海8月 每日自拍上傳2次

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌及鴻暉公司負責人蘇俊仁去年底分別以1200萬元、700萬、700萬元交保，加裝科技監控外限制住居與出境、出海，陳啓昱等3人以就醫及生活不便等理由聲請解除，台南地院裁定陳啓昱等3人延長限制出境、出海及接受適當科技監控設備8月。

每票最高3000！竹縣峨眉2參選人挑戰現任村長爆賄選遭聲押

新竹縣峨眉鄉中盛村2名村長參選人涉嫌以每票1000元至3000元現金向選民買票，新竹地檢署昨搜索2處、傳喚28人，查扣賄款3萬9000元。檢方訊後認2人涉案重大，今天向法院聲請羈押禁見。

伴手禮名店 捲入逃稅案

台中地檢署偵辦王志益貪汙案，發現三名會計師居間聯繫、指導、私吞賄款，連帶查出台中伴手禮名店「六月初一」沈姓負責人也逃漏稅、免繳罰款，不法利益逾一億元。

勾結私菸商詐獎金 海巡員判9年

海巡署偵防分署花蓮查緝隊前偵查員饒瑞洋涉勾結私菸業者，詐領吹哨者檢舉獎金，收受五十萬元分紅。新北地方法院依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物等三罪，分別判處七年二月、八年六月、九年徒刑，可上訴。

稅官利用職權助企業逃稅 起訴18人

財政部中區國稅局前簡任稽核王志益涉非法利用職權，幫多家民間企業逃稅，有三名會計師居中當白手套，檢調查出，王收賄、來源不明財產逾兩千萬元，去年更購入總價四三四○萬元的台中指標豪宅「雙橡園一九二○」。台中地檢署昨依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌起訴王等十八人，是中部首例將由國民法官審理的貪瀆案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。