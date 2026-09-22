影／北市府前社工督導監守自盜 侵吞長者1200萬安養金 聲押禁見

台北市政府社會局前社工督導江羿潔，被控利用保管受監護宣告老人存摺、印章機會，利用幫忙繳交安養院費機會，溢領1200萬挪為已用，約有5名長者受害，信義分局搜索拘提江女到案，在其住處查扣愛馬仕、香奈兒等名牌包，詢後移送台北地檢署複訊，檢察官認為江女涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

據了解，江羿潔（38歲）現為新北市府社工督導，負責高齡長期照護，她因具有社工專長，剴剴案（台北市男童遭保母虐死）發生期間，曾受邀上節目講述兒少保護及出養、收養制度，也曾參與社工專書撰寫，在社工領域知名度，沒想到如今涉貪遭聲押。

據調查，江羿潔2024年至2026年，任職台北市社會局老人福利科，負責照護受監護宣告長者，協助處理安置事宜，並保管長者帳戶存摺、印章，由於這些長者生活無法自理，若安養院等機構要請款，均由江女幫忙代繳，詎料社會局所託非人，江女藉由提領長者存款的機會，溢領被害人老本拿去購置名牌包，滿足自己虛榮心。

檢警掌握，江羿潔從2025年5月至今年6月，針對北市文山區至少5名長者帳戶，填寫不實簽呈盜領存款，累積金額逾1200萬元。社會局直到江女離職清點財物時，才發現有長者存款短少，主動向警方告發此案。

信義分局獲報後，報請檢察官鄭雅方指揮偵辦，檢察官22日指揮警方搜索江羿潔住居所共2處地點，查扣名牌包、手機等證物，全案依貪汙罪之公務員侵占職務上持有財務罪偵辦，清查有無共犯。