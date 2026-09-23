勾結私菸商詐獎金 海巡員判9年

海巡署偵防分署花蓮查緝隊前偵查員饒瑞洋涉勾結私菸業者，詐領吹哨者檢舉獎金，收受五十萬元分紅。新北地方法院依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物等三罪，分別判處七年二月、八年六月、九年徒刑，可上訴。

判決指出，饒瑞洋私下與私菸業者來往密切，貪圖績效與獎金，多次藉由熟悉偵辦的私菸案件、請領獎金流程及漏洞，從二〇二三年至二〇二四年間多次不實登載獎勵金回傳表，讓不符資格的檢舉人詐領吹哨者檢舉獎金，「紅糖專案」中使未受雇業者的檢舉人溢領百分之十五的檢舉獎金，共五十二萬餘元。

饒瑞洋於「牽牛專案」中，遊說知名的職業「舉手戶」蔡松霖檢舉業者陳大峯，並在查獲後由「舉手戶」唐祥福接受裁罰，圖利陳免罰六百萬元，另借提在監的蔡松霖，讓蔡領檢舉獎金，饒則從中收受五十萬元分紅。

另於「小畢馬董專案」，饒瑞洋為花蓮查緝隊績效，自導自演與暱稱「法國人」之人布置假私菸廠房，由「法國人」向私菸業者陳冠宏買捲菸、香菸半成品等物，饒查獲後委託陳找舉手戶接受裁罰，讓共犯游皓峻擔任檢舉人，詐領三七六萬餘元獎金，游抽十萬元報酬，剩餘款項由「法國人」與饒朋分。

饒瑞洋僅坦承使公務員登載不實文書，否認貪汙收賄、圖利、利用職務上機會詐取財物等罪，且堅決不透露「法國人」身分，新北地院依貪汙等三罪判饒七年二月、八年六月、九年徒刑；蔡等人分別依行賄、圖利等罪判處五月至四年六月不等徒刑。