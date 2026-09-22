稅官涉協助逃稅 中區國稅局：視情節從重議處並移付懲戒

財政部中區國稅局前簡任稽核王志益涉非法利用職權，幫多家民間企業逃稅，今天遭台中地檢署起訴。中區國稅局表示，本案是由中區國稅局主動立案移送偵辦，王姓同仁經法院裁定羈押後，即予以停職並撤回其退休申請，自始秉持不護短及毋枉毋縱原則，全力配合司法機關調查，將視起訴內容依涉案情節及相關事證，從重議處並移付懲戒；針對涉案會計師，也將依法移付會計師懲戒委員會。

中區國稅局指出，已召開專案檢討會議，加強各項內控內稽措施，針對高風險稅務調查案件採專案小組查核機制、強化職期輪調，並對涉異常因子（含高風險中介業者）案件加強抽核、落實請託關說登錄及辦理廉政法紀教育訓練等，持續提升機關管理效能與同仁法遵意識。

中區國稅局說，將持續強化內控內稽制度，預防違法失職行為，並恪遵依法行政原則，積極維護公平透明的租稅環境。