網紅「歷史哥」諷陳時奮「流浪教授」 更一審改判賠20萬、免登報

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮不滿遭網紅「歷史哥」李易修諷「流浪教師」，提起損害賠償訴訟求償151萬元，二審日前判賠30萬元，登報刊登啟事1日。不料全案上訴至三審，最高法院認為原判決理由尚不完備，撤銷發回更審；更一審今（22）日改判賠20萬元，但駁回陳登報訴求，認為此部分不符比例原則。可上訴。

全案源於2023年8月28日，歷史哥上YouTube網路節目「寰宇一把抓」提及陳時奮，直言「今天翁達瑞已經怎樣，就像以前柯文哲有講過一句話，大家記得嗎，這狗咬尾巴尾巴咬狗，尾巴掉到地上還會自己搖，它這個，它已經變成一種側翼當中…」。

歷史哥進一步批評，「一個美國教授，用筆名行走天下，然後還可以得到綠媒，某一些大媒體的，他們資深當家主播的專訪…翁達瑞才是製造業」、「他其實是個流浪北美的教師，他就是個流浪教師…」。

陳時奮不滿，認為歷史哥指涉他沒有正經教職、非專任教師，但實際上，他是現任美國西華盛頓大學薪水最高的專職教授，相關言論已造成他名譽受損，因而提告求償151萬元，並於自由時報全國版頭版刊登啟事1日。

一審認為，陳時奮、歷史哥的爭執起因，是針對職棒選手陸續在新竹棒球場比賽時因奮力防守受傷，且是陳先指控新竹市長高虹安把棒球場當成政爭工具，質疑高追殺前市長林智堅，歷史哥才會出言回應，相關言論屬於適當評論，未逾越合理範圍，判他免賠。

但二審表示，陳時奮在美國取得伊利諾大學厄巴納-香檳分校博士學位，先後在堪薩斯州立大學、布蘭代斯大學擔任助教，2006年曾任教加拿大毅偉商學院，2014年升等為正教授，2019年7月為榮譽退休教授並至西華盛頓大學擔任Kaiser講座，為終身職正教授。

二審認定，歷史哥未合理查證，卻指「他在美國，也沒什麼正經的教職，他根本就不是一個專任教師」、「他其實是個流浪北美的教師」、「沒有終身教職」，對陳時奮的名譽造成侵害，改判賠30萬元，並在報紙上刊登啟事。

全案上訴至三審。最高法院指出，二審未詳細審酌陳時奮學術名譽、成就受損害的狀況、精神受苦的程度等，及歷史哥的侵害行為屬於故意或過失等，即抽象判賠30萬元，原判決理由不完備，撤銷發回高院更審。

高院更一審考量，歷史哥以打擊陳時奮來鞏固自身言論，參酌陳名譽受損的痛苦程度，雙方職業、教育程度、經濟狀況等情狀，認為歷史哥應賠償精神慰撫金20萬元較為適當；另有關登報啟事，因本案與公共利益關聯不大，加上陳的教職可於維基百科查得，無刊登必要，此部分判決駁回。