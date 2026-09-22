高雄二殯技工索紅包遭聲押 民政局：配合司法偵查

高雄市殯葬管理處爆出貪瀆弊案，第二殯儀館仁武本館火化技工，涉嫌長期向殯葬業者收取每具大體1000元至2000元不等的「紅包」，以換取亡者提早火化或妥善安排火化、撿骨流程，檢廉調昨天發動搜索20處，傳喚13人到案，訊後認為2名吳姓技工涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押，另有沈姓技工以10萬元交保，7名殯葬業者各以 1萬至3萬元不等交保。

橋頭地檢署指出，檢方接獲情資並經過長期蒐證，指高雄市殯葬管理處第二殯儀館負責火化職務的多名技工，涉嫌利用職務之便，向多名殯葬業者索取每具大體1000元至2000元不等的紅，殯葬業者藉由交付紅包對價，請託技工協助安排亡者遺體提早火化，或在火化及撿骨流程中給予妥善安排。

橋檢主任檢察官蘇恒毅與多名檢察官組成專案小組，於昨天指揮法務部調查局高雄市調查處及廉政署南部地區調查組，持搜索票前往相關嫌疑人與證人的住處、辦公室等共20處實施搜索，現場查扣相關證物，並傳喚、通知被告及證人共13人到案說明。

檢方認定涉案技工涉有貪汙治罪條例公務員對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，其中兩名吳姓技工涉案罪嫌重大且有勾串、逃亡之虞，依法聲押禁見，涉案業者則依交付賄賂罪嫌諭知交保。

針對檢調搜索帶回技工調查，高雄市政府民政局今天回應，本案並非被動挨查，而是去年第一殯儀館火化場發生收賄情事後，民政局及殯管處持續追查，與政風系統合作發現疑涉不法情事，主動通報並移請相關單位調查，將全力配合司法偵查，並依程序嚴懲涉案人員。

高雄市殯管處說明，為防範火化場弊端，先前已訂定防貪指引並召開座談會，在實際作法上，火化場現行機制已全面改為「一人一機」作業，操作人員須逐一掃描QR CODE確認身分才能開啟設備，所有作業流程亦同步顯示於公開資訊螢幕，確保程序透明且可隨時稽核，火化場也已增設門禁管制與監視系統，嚴禁業者及非作業人員擅自進入，後續將持續深化廉政教育，對違法失職行為絕不寬貸。