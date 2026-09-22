快訊

高雄傍晚死亡車禍…遊覽車撞機車 33歲女騎士命喪輪下

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

亞運羽球／獎牌沒了...三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄二殯技工索紅包遭聲押 民政局：配合司法偵查

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻／高雄即時報導

高雄市殯葬管理處爆出貪瀆弊案，第二殯儀館仁武本館火化技工，涉嫌長期向殯葬業者收取每具大體1000元至2000元不等的「紅包」，以換取亡者提早火化或妥善安排火化、撿骨流程，檢廉調昨天發動搜索20處，傳喚13人到案，訊後認為2名吳姓技工涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押，另有沈姓技工以10萬元交保，7名殯葬業者各以 1萬至3萬元不等交保。

橋頭地檢署指出，檢方接獲情資並經過長期蒐證，指高雄市殯葬管理處第二殯儀館負責火化職務的多名技工，涉嫌利用職務之便，向多名殯葬業者索取每具大體1000元至2000元不等的紅，殯葬業者藉由交付紅包對價，請託技工協助安排亡者遺體提早火化，或在火化及撿骨流程中給予妥善安排。

橋檢主任檢察官蘇恒毅與多名檢察官組成專案小組，於昨天指揮法務部調查局高雄市調查處及廉政署南部地區調查組，持搜索票前往相關嫌疑人與證人的住處、辦公室等共20處實施搜索，現場查扣相關證物，並傳喚、通知被告及證人共13人到案說明。

檢方認定涉案技工涉有貪汙治罪條例公務員對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，其中兩名吳姓技工涉案罪嫌重大且有勾串、逃亡之虞，依法聲押禁見，涉案業者則依交付賄賂罪嫌諭知交保。

針對檢調搜索帶回技工調查，高雄市政府民政局今天回應，本案並非被動挨查，而是去年第一殯儀館火化場發生收賄情事後，民政局及殯管處持續追查，與政風系統合作發現疑涉不法情事，主動通報並移請相關單位調查，將全力配合司法偵查，並依程序嚴懲涉案人員。

高雄市殯管處說明，為防範火化場弊端，先前已訂定防貪指引並召開座談會，在實際作法上，火化場現行機制已全面改為「一人一機」作業，操作人員須逐一掃描QR CODE確認身分才能開啟設備，所有作業流程亦同步顯示於公開資訊螢幕，確保程序透明且可隨時稽核，火化場也已增設門禁管制與監視系統，嚴禁業者及非作業人員擅自進入，後續將持續深化廉政教育，對違法失職行為絕不寬貸。

橋頭地檢署。聯合報系資料照
橋頭地檢署。聯合報系資料照

紅包 高雄 司法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林古坑2參選人送蛋糕、鹹豬肉涉賄選　雲檢聲押

影／國稅局高官貪汙弊案 1公務員、3會計師捲入... 交保金已高達6320萬元

新北瑞芳里長參選人發放電風扇涉賄選 15萬元交保

誠新綠能弊案 新光國際投資董事長林伯翰羈押禁見

相關新聞

網紅「歷史哥」諷陳時奮「流浪教授」 更一審改判賠20萬、免登報

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮不滿遭網紅「歷史哥」李易修諷「流浪教師」，提起損害賠償訴訟求償151萬元，二審日前判賠30萬元，登報刊登啟事1日。不料全案上訴至三審，最高法院認為原判決理由尚不完備，撤銷發回更審；更一審今（22）日改判賠20萬...

覬覦老本？北市前社工督導涉盜領老人存款逾1200萬元 貪汙罪搜索拘提

台北市政府社會局前江姓社工督導，涉嫌利用保管受監護宣告老人的存摺、印章機會，1年多溢領逾1200萬元，供己花用。台北地檢署今指揮信義警分局依貪汙治罪條例公務員侵占職務上持有財務罪嫌，搜索、拘提江到案，並在住處查獲愛馬仕、香奈兒等名牌包，今晚將移送複訊。

小黃司機羈押庭嗆「司法不是選擇題」 法官：司法不可能百分百完美

計程車司機邵立達不滿車禍事故判有罪，涉開車衝撞台北地檢署大門，被捕後檢方諭令10萬元保，邵不辦保裁定收押，檢方日前依毀損公物等罪嫌起訴他，今移審法院開接押庭。邵表示，司法是是非題，不是選擇題，他曾被告5次誣告罪最後沒事...

高雄二殯技工索紅包遭聲押 民政局：配合司法偵查

高雄市殯葬管理處爆出貪瀆弊案，第二殯儀館仁武本館火化技工，涉嫌長期向殯葬業者收取每具大體1000元至2000元不等的「紅包」，以換取亡者提早火化或妥善安排火化、撿骨流程，檢廉調昨天發動搜索20處，傳喚13人到案，訊後認為2名吳姓技工涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押，另有沈姓技工以10萬元交保，7名殯葬業者各以 1萬至3萬元不等交保。

勾結私菸業者…海巡前偵查員詐領檢舉獎金 貪汙3罪判刑

海巡署偵防分署花蓮查緝隊偵查員饒瑞洋，長年經辦查緝私菸酒業務，涉嫌勾結私菸業者詐領高額檢舉獎勵金、查緝獎勵金，新北地方法院依貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪三罪分別判處7年2月、8年6月、9年徒刑。

獨／國稅局高官貪汙…擁頂級豪宅曝光 砸4340萬購入「雙橡園1920」

時任財政部中區國稅局簡任稽核王志益，涉非法利用職權幫多家民間企業逃稅，3名會計師居中當白手套，王收賄、財產來源不明逾2000萬元。據了解，王去年以兒子名義在台中南屯區簽約購入總價4340萬元的頂級豪宅「雙橡園1920」，更一次拿500萬元現金將訂金、工程款付清，出手闊綽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。