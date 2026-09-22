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覬覦老本？北市前社工督導涉盜領老人存款逾1200萬元 貪汙罪搜索拘提
台北市政府社會局前江姓社工督導，涉嫌利用保管受監護宣告老人的存摺、印章機會，1年多溢領逾1200萬元，供己花用。台北地檢署今指揮信義警分局依貪汙治罪條例公務員侵占職務上持有財務罪嫌，搜索、拘提江到案，並在住處查獲愛馬仕、香奈兒等名牌包，今晚將移送複訊。
全案源於，江姓社工督導今年6月主動離職至新北市政府轄下的社福單位服務，北市府社會局交接時發現財務異常，向信義警分局報案。
江姓社工督導2024年至今年6月任職北市社會局老人福利科，負責照顧受監護宣告的老人，協助處理安置事宜，業務上負責保管老人的帳戶存摺、印章等物。
檢警掌握，江姓社工督導涉嫌從2025年5月至今年6月間，1年多來針對北市文山區的至少5名老人的帳戶「老本」起歪心思，利用安置機構請款，須上簽呈提領老人存款之機會，多次溢領存款，累積逾1200萬元。
北檢依貪汙治罪條例公務員侵占職務上持有財務罪嫌，指揮信義警分局搜索江的住處，查扣屋內愛馬仕、香奈兒、LV等名牌包，懷疑江使用老人存款購買精品，同時拘提江到案說明，警詢後將移送北檢複訊。
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