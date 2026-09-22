小黃司機羈押庭嗆「司法不是選擇題」 法官：司法不可能百分百完美

計程車司機邵立達不滿車禍事故判有罪，涉開車衝撞台北地檢署大門，被捕後檢方諭令10萬元保，邵不辦保裁定收押，檢方日前依毀損公物等罪嫌起訴他，今移審法院開接押庭。邵表示，司法是是非題，不是選擇題，他曾被告5次誣告罪最後沒事，「這就是台灣的司法啊！」

法官曉諭邵說「我也是法官」，司法確實是有瑕疵，不可能百分百完美，但要看用什麼方式面對。

檢方依毀損公物，恐嚇公眾、恐嚇危害安全3罪起訴邵，邵只認毀損公物罪。他說，撞法院前有確定裡沒有人，第一時間他和保全員聊天，保全員說有被嚇到，他前一天就來勘察地形，不希望影響他人，才會選清晨時刻意避開人群犯案。

檢察官表示，邵犯案前一天下午開車繞行總統府、司法院，經半天沈澱仍決意犯案，邵是執著的人，不尊重他人生命安全與司法威信，以邵的人格特質，有可能再犯案，建議繼續羈押。

邵表示「檢察官要押就押啊！」、「我OK的」，他說，之前有在木柵排班拉客，行為一直很正常，之前他拿3個案子的資料到高等法院詢問，對方告訴他「你可能遇到不好的法官了」。

邵立達還說，司法是是非題，不是選擇題「只有對與錯」，他過去擔任市議員助理，在著名的「腳尾飯」事件中被告了5條誣告罪，但一條都沒事「這就是台灣的司法啊！

邵告訴法官，他是計程車司機，現在生財工具被扣押，車貸一個月未繳，未來的賠償問題也無法處理「我的訴求已表達了，何必再做同樣的事？」

法官表示，就現有事證，邵立達尚未得到「自認」的司法公正，有再犯之虞，且偵查中邵即表示無力負擔保證金，羈押訊問時也無意見，諭知今日起羈押在台北看守所。

今年9月3日清晨4點59分，邵立達駕駛貼有「官逼民反」、「司法已死」的計程車繞行司法院及總統府勘查環境，5點32分許將車子停放在北檢外停車格，4分鐘後下車移置北檢坡道上的拒馬後回到車上，5點37分許開車撞上機關大門，造成法院西側大門門框凹陷及玻璃門片破裂不堪使用。

檢方調查，邵2018年因交通過失傷害案件被北檢起訴，一審獲判無罪，告訴人上訴二審，判決撤銷改判拘役20日，邵上訴，最高法院判決駁回確定，邵男因而怒告處理道路交通事故的蘇姓警員誣告、偽證及瀆職、湮滅證據，北檢分別不起訴處分、簽結。

2019年間，邵涉妨害名譽案遭士林地檢署起訴，士林地院判處拘役50日確定；2024年邵又因交通過失傷害，北檢起訴、北院判處3月徒刑，邵上訴，高等法院撤銷原判決判處3月徒刑確定。

檢方認定，邵執著於個人主觀不滿，先濫行訴訟，又進一步開車衝撞機關宣洩情緒，為避免衍生後續模仿效應，起訴建請法院從重量刑。

邵立達涉嫌駕駛張貼「司法已死」、「官逼民反」字樣的計程車衝撞台北地檢署大門，移送時喊「司法已死！」。聯合報系資料照