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獨／國稅局高官貪汙…擁頂級豪宅曝光 砸4340萬購入「雙橡園1920」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任財政部中區國稅局簡任稽核王志益，涉非法利用職權幫多家民間企業逃稅，3名會計師居中當白手套，王收賄、財產來源不明逾2000萬元。據了解，王去年以兒子名義在台中南屯區簽約購入總價4340萬元的頂級豪宅雙橡園1920」，更一次拿500萬元現金將訂金、工程款付清，出手闊綽。

檢方起訴指出，王志益（65歲）曾任中區國稅局審查二科科長，2023年1月16日改組為綜所遺贈稅組續任組長，2024年7月16日調任銷售稅組組長，2025年2月再升任簡任稽核。

檢方發現，王男違法利用職權，幫政鈺、鼎豐公司許姓董事長免繳綜所稅2279萬元，對方則招待宴飲、幫出機票、住宿讓他赴美國；王也讓春錫公司魏姓董事長免納營利事業所得稅、免受裁罰共5691萬元，魏交付560萬元賄款。

此外，王也以提供意見、審核決行名義等，收受汎倫、弘笙公司交付的20萬元禮券、20萬元賄款。

檢調搜索時，在王男住處保險箱查扣260萬元現金、5塊黃金（每塊1台兩），另於銀行保險箱發現現金1020萬元。

此外，王男2025年9月4日還以兒子名義，以總價4340萬元簽約買下雙橡園1920；據了解，王男有別一般人買預售屋將訂金、工程款於施工時分期繳納，一口氣拿了500萬元支付，財力驚人。

檢察官偵訊時，就查扣現金、黃金、禮券及預售屋資金來源要他說明，王辯稱是妻子或她娘家所有，購屋款是母親遺產，或是說要問他妻子、兒子，自己卻以上財產來源說明不實，或無正當理由而無法提出合法說明。

檢調統計，王男接受宴飲、赴美國機票住宿，及現金、禮券等賄款約681萬元；另保險箱中現金1280萬元、5塊1台兩黃金，及買雙橡園500萬頭期款，則屬於財產來源不明部分。

財政部中區國稅局。記者曾健祐／攝影
財政部中區國稅局。記者曾健祐／攝影

國稅局 財政部 雙橡園 豪宅 貪汙 收賄

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