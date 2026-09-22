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台玻總裁林伯實涉假交易規避仲裁 士林地院判刑1年4月
台玻集團總裁林伯實涉以不實股權交易規避大陸仲裁強制執行，遭控設計「假交易」移轉旗下價值逾10億元股權，士林地院今宣判，認定林犯2個行使業務登載不實罪，各判刑10月，應執行1年4月徒刑。
全案起因於實聯長宜控股公司與大陸投資公司簽訂股權轉讓契約，因投資事業未能如期上市，對方要求依約回購股票並提起仲裁。檢方調查發現，林為避免控股公司持有的子公司股權遭強制執行，於2020年12月代表公司，與徐姓妻子的SL公司簽署股權轉讓協議，以2000萬美元價格移轉子公司100%股權。
起訴書指出，SL公司並未依約支付2000萬美元股款，林伯實後續又允許SL公司將該批股權設定質權予台灣實聯公司並辦理登記。檢方認為相關安排是為規避強制執行的脫產行為，林否認犯罪。
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