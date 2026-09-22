台玻總裁林伯實涉假交易規避仲裁 士林地院判刑1年4月

邱姓軍人在金門服役期間放假回台中和同婚的陳姓配偶相聚卻發生口角，邱氣憤下竟涉嫌勒斃陳男，且伴屍3天後警方投案才曝光，邱已遭收押、涉犯殺人罪嫌起訴；台中地院指出，邱犯後有上網查「抗辯事由」的舉動，顯有畏罪、滅證心態，裁定他自9月18日起延長羈押禁見2月，可抗告。

2026-09-22 10:47