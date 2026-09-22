狂砍9刀殺死技術長！雲云科技董座判無期嫌太重 遺孀要他「真心認錯」

雲云科技前董事長曾志新懷疑梁姓技術長竊取公司機密，談判時持刀刺梁9刀致死，再吞刀自傷，台北地方法院國民法官庭一審依殺人罪判無期徒刑。曾針對量刑上訴，台灣高等法院今開庭，梁的遺孀表示，曾談和解拿快要倒閉的公司股票作為賠償條件，但無論多少錢都無法彌補家人受到的傷害，並向曾說「請你真心認錯」，法院定10月27日上午10時宣判。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

2025年2月26日，曾志新在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室；同年3月7日，與梁、盧姓人資長在會議室談梁辦理離職事宜，要求梁刪除網路公開文章，但未獲得回應，隨即走到梁的後方，從上衣拿出主廚刀猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命跡象送醫不治，曾下手後自殘送醫保住一命。

一審認為曾志新是出於自身猜忌心態犯案，單方面將事端起因歸咎於梁，未予查證或尋求其他合法途徑解決紛爭，任性解決被害人的生命，且下手行兇力道不輕，手段殘忍，讓梁在過程中遭受相當大的痛苦，對梁的遺族、公司員工及全體社會形成永難彌平的憾事，犯罪情節嚴重，判處無期徒刑。

曾志新針對量刑上訴，高院今開庭，律師替他辯護指出，已經與梁的家屬達成和解，並賠償200萬元、1291萬餘股雲基公司股票（原為雲云科技公司），已履行完畢，且曾認罪、道歉、有悔悟之心，認為一審判處無期徒刑過重，建請法院從輕量刑。

梁的遺孀指出，她原以為一審宣判之後案件就會結束，沒想到曾志新提上訴，雙方在談和解時，還想拿未上市的公司股票作為賠償條件，但她沒有接受，後來發現曾根本是想要欺她不懂，因為該公司已經快要倒閉，後來更真的停止登記營業，她不懂對方律師為何要欺騙？

遺孀表示，就算是雲云科技的股票，公司也一直在虧損當中，且無論多少錢都無法彌補家人受到的傷害，一開始同意調解，是不想要再經歷訴訟，但曾志新始終不認錯，她也清楚表達不能原諒曾，她當庭對曾說「請你真心認錯！」