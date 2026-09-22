高雄市殯葬處又爆集體收賄 橋頭二殯火化技工疑索紅包遭聲押

高雄市殯葬管理處又爆出貪瀆弊案，第二殯儀館橋頭分館火化技工涉嫌長期向殯葬業者收取每具大體1000元至2000元不等的「紅包」，以換取亡者提早火化或妥善安排火化、撿骨流程，檢廉調昨天發動搜索20處，傳喚13人到案，訊後認為2名技工涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押，另有8人獲交保。

橋頭地檢署指出，檢方接獲情資並經過長期蒐證，指高雄市殯葬管理處第二殯儀館負責火化職務的多名技工，涉嫌利用職務之便，向多名殯葬業者索取每具大體1000元至2000元不等的紅包，業者藉由交付紅包對價，請託技工給予協助安排亡者遺體提早火化，或在火化及撿骨流程中給予妥善安排。

橋檢主任檢察官蘇恒毅與多名檢察官組成專案小組，於21日指揮法務部調查局高雄市調查處及廉政署南部地區調查組，持搜索票前往相關嫌疑人與證人的住處、辦公室等共20處實施搜索，現場查扣相關證物，並傳喚、通知被告及證人共13人到案說明。

檢方認定，涉案技工涉有貪汙治罪條例公務員對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，其中兩名吳姓技工涉案罪嫌重大，且有勾串及逃亡之虞，已依法向橋頭地方法院聲請羈押禁見，還有一名沈姓技工諭知10萬元交保。

涉案殯葬業者則涉有同條例關於公務員不違背職務之行為交付賄賂罪嫌，各以1萬至3萬元不等交保候傳。