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祖母還健在！偽造訃聞請喪假去參加音樂祭 憲兵移送法辦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

黃姓憲兵為參加音樂祭活動，請印刷業者印製祖母壽終內寢的訃聞交付部隊長官，作為請喪假憑證，台北憲兵隊察覺將黃移送法辦，台北地院審理，依行使偽造私文書罪判黃有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴。

檢方指控，黃是憲兵第二中隊現役軍人，為達休假參加音樂祭的目的，2024年9月28日冒用父親及同輩分親屬共6人的名義，請不知情的印刷業者印製不實記載他的蕭姓祖母已於2024年9月28日星期六下午5時42分壽終內寢的訃聞。

黃將偽造的訃聞交付部隊長官作為請喪假的憑證行使，造成服務單位對所屬士兵休假管制的正確性，經台北憲兵隊移送偵。

黃接受憲兵隊詢問及檢察官偵訊都自白犯罪，檢方根據黃的中華民國軍人身分證、憲兵第十二中隊個人休假記錄卡、偽造的訃聞，以及戶役政資訊網查詢結果，對黃聲請簡易判決處刑。

判決書指出，黃為達放假目的，竟冒用親屬的名義偽造訃聞並持向部隊長官提出請喪假獲准，不過，他始終坦承犯行，未有刑事犯罪紀錄，素行良好，審酌犯罪手段及造成危害的程度等情狀，對黃依法量刑。

判決說，黃姓憲兵犯後坦承犯行，歷經偵查程序及法院宣告刑後，應能知所警惕而無再犯之虞，宣告之刑以暫不執行為適當，判黃緩刑。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

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