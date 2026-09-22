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雲林首起財物賄選 2名參選人涉以母親節蛋糕、鹹豬肉行賄

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣檢方查獲雲林第一起疑似財物賄選案，古坑鄉一名鄉民代表參選人及一名村長參選人，涉嫌以母親節蛋糕、鹹豬肉等物品贈送選民，作為投票對價。地檢署昨天指揮多單位搜索2名參選人住處，通知、傳喚42人到案，檢察官訊問後認2名參選人涉賄選罪嫌重大，有串證之虞，今天凌晨向雲林地方法院聲請羈押禁見。

檢方日前接獲情資，指古坑鄉某村長參選人及某鄉民代表參選人，涉嫌在今年5月3日母親節前夕，在村長參選人住處，以發送母親節蛋糕為名義，將市價約250元的蛋糕贈送給具有投票權的村民，涉嫌作為換取選票的對價，蛋糕外包裝貼有2名參選人名字的貼紙。

檢方也查出，該名村長參選人疑從今年8月底起，在住處陸續將自製鹹豬肉送給同村有投票權的村民，每包重約1.76台斤、市價352元，涉嫌以財物拉攏選民。

雲林地檢署檢察長林秀敏獲報後，指派檢察官廖易翔、顏鸝靚指揮雲林縣警察局刑事警察大隊組成專案小組偵辦。專案小組昨天兵分多路，搜索2名候選人住處，並通知、傳喚被告及相關證人共42人到案說明。

檢察官訊問後認定，這2名候選人均涉犯「公職人員選舉罷免法」第99條第1項，對有投票權之人交付賄賂罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯、證人及逃亡之虞，今天凌晨向雲林地方法院聲請羈押禁見；其餘涉嫌收受賄賂的選民及證人則予以請回。

檢方提醒，民眾若掌握賄選情資，可撥打24小時檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，檢方將依法保密檢舉人身分，並依規定核發檢舉獎金，共同維護乾淨選風。

雲林縣檢方查獲雲林第一起疑似財物賄選案，古坑鄉一名鄉民代表參選人及一名村長參選人，涉嫌以母親節蛋糕、鹹豬肉等物品贈送選民，作為投票對價。檢察官訊問後認2名參選人涉賄選罪嫌重大，有串證之虞，今天凌晨向雲林地方法院聲請羈押禁見。記者陳雅玲／攝影
雲林縣檢方查獲雲林第一起疑似財物賄選案，古坑鄉一名鄉民代表參選人及一名村長參選人，涉嫌以母親節蛋糕、鹹豬肉等物品贈送選民，作為投票對價。檢察官訊問後認2名參選人涉賄選罪嫌重大，有串證之虞，今天凌晨向雲林地方法院聲請羈押禁見。記者陳雅玲／攝影

母親節 賄選 雲林

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