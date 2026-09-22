快訊

國稅局高官貪汙弊案 1公務員、3會計師捲入…交保金已高達6320萬元

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

螺絲業界震驚！安拓董座張土火昨洽公遭撞不治

聽新聞
0:00 / 0:00

國稅局貪汙弊案...知名伴手禮「六月初一」捲入 逃稅及不法利益1.1億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦財政部中區國稅局貪汙弊案，時任簡任稽核王志益收賄逾千萬，幫多家中小企業逃稅，3名會計師也涉居中當白手套，檢方也查出知名伴手禮8結蛋捲的店家「六月初一」公司也捲入，逃漏稅高達8747萬元，還減少補繳稅額、免裁罰高達3009萬不法利益，偵結依貪汙等罪嫌起訴王等一共18人。

檢方起訴指出，王志益（65歲）曾任中區國稅局審查二科科長，2023年1月16日改組為綜所遺贈稅組續任組長，2024年7月16日調任銷售稅組組長，2025年2月再升任簡任稽核。

檢方說，王男明知納稅義務人鼎豐公司許姓董事長，正在受他主管的綜所遺贈稅組查核，仍多次接受飲宴，並違背職務指導虛構共犯許的童姓同居人對許尚有2744萬元債權，而同意以免除債務，改繳贈與稅250萬元方式結案，使許免納個人綜合所得稅 2529萬6902元稅捐。王男另要求許，安排員工陪他到美國，並負擔機票、住宿費用，收受27萬4100元之不正利益。

另外，王男主管納稅義務人汎倫公司鄭姓董事長等人稅務查核案期間，透過友人轉達，表示希望收受新光三越百貨禮券、家樂福提貨券各2萬元，最後實際收受兩種禮券各10萬元，共20萬元。

檢方查出，王利用原主管稅務案件影響力，取得納稅義務人弘笙公司查核文件並居間協調補稅金額，並由施姓、李姓會計師交付70萬元賄賂予王；專案小組在王男及其游姓妻子住處、保管箱查扣現金1280萬元（含收受賄款560萬元）、黃金5塊（各1台兩），另王購買南屯區某豪宅預售屋已以現金支付之 500 萬元訂金，其來源亦有可疑。

檢方也查出，林姓會計師於春錫公司案中，建議以560萬元行賄王男，並居間聯繫、指導製作不實說明書及轉交賄款。

此外，林另涉利用會計專業使納稅義務人八結公司、六月初一公司虛增成本費用，幫助八結、六月初一公司逃漏營利事業所得稅合計8747萬4737元。又於納稅義務人力道公司股東往來查核案協助製作不實說明書，使沈姓負責人取得3009萬4947元不法利益，並佯稱需500萬元疏通國稅局人員，詐得現金約400萬元至500萬元。

檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供
檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供

檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供
檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供

檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供
檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供

檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供
檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供

國稅局 六月 弊案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／柬埔寨稻米狂吸投資人16億！一家人淪吸金集團 父獄中指導繼續騙

企業列報差旅費有三個注意 以免遭剔除、補稅

雲林某科大特聘教授偽造2千筆出勤紀錄 詐領400多萬9人貪汙罪起訴

雲科大教授涉詐公款 9人起訴

相關新聞

金門軍人勒死同性配偶伴屍3天...還上網查「抗辯事由」 續押禁見

邱姓軍人在金門服役期間放假回台中和同婚的陳姓配偶相聚卻發生口角，邱氣憤下竟涉嫌勒斃陳男，且伴屍3天後警方投案才曝光，邱已遭收押、涉犯殺人罪嫌起訴；台中地院指出，邱犯後有上網查「抗辯事由」的舉動，顯有畏罪、滅證心態，裁定他自9月18日起延長羈押禁見2月，可抗告。

影／國稅局高官貪汙弊案 1公務員、3會計師捲入... 交保金已高達6320萬元

台中地檢署偵辦財政部中區國稅局貪汙弊案，時任簡任稽核王志益涉收賄逾千萬，幫多家中小企業逃稅，3名會計師也居中當白手套；檢方今依貪汙等罪嫌起訴王等18人，目前王男、林姓會計師羈押中移審，其餘被告於偵查中交保金額介於20至1000萬元不等，總交保金額累計已高達6320萬元。

高雄市殯葬處又爆集體收賄 橋頭二殯火化技工疑索紅包遭聲押

高雄市殯葬管理處又爆出貪瀆弊案，第二殯儀館橋頭分館火化技工涉嫌長期向殯葬業者收取每具大體1000元至2000元不等的「紅包」，以換取亡者提早火化或妥善安排火化、撿骨流程，檢廉調昨天發動搜索20處，傳喚13人到案，訊後認為2名技工涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押，另有8人獲交保。

祖母還健在！偽造訃聞請喪假去參加音樂祭 憲兵移送法辦

黃姓憲兵為參加音樂祭活動，請印刷業者印製祖母壽終內寢的訃聞交付部隊長官，作為請喪假憑證，台北憲兵隊察覺將黃移送法辦，台北地院審理，依行使偽造私文書罪判黃有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴。

雲林首起財物賄選 2名參選人涉以母親節蛋糕、鹹豬肉行賄

雲林縣檢方查獲雲林第一起疑似財物賄選案，古坑鄉一名鄉民代表參選人及一名村長參選人，涉嫌以母親節蛋糕、鹹豬肉等物品贈送選民，作為投票對價。地檢署昨天指揮多單位搜索2名參選人住處，通知、傳喚42人到案，檢察官訊問後認2名參選人涉賄選罪嫌重大，有串證之虞，今天凌晨向雲林地方法院聲請羈押禁見。

立委翁曉玲收到恐嚇信「拿刀捅死你」男涉恐嚇罪起訴

台北市一名陳姓男子不滿國民黨立委翁曉玲審法案的立場，今年7月涉嫌寄電子郵件給翁「看到你拿刀捅死你，開車撞死你！」。翁曉玲閱覽信件後心生畏懼，至刑事局提告，台北地檢署今偵結，依恐嚇罪嫌起訴陳男。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。