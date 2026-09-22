國稅局貪汙弊案...知名伴手禮「六月初一」捲入 逃稅及不法利益1.1億

台中地檢署偵辦財政部中區國稅局貪汙弊案，時任簡任稽核王志益收賄逾千萬，幫多家中小企業逃稅，3名會計師也涉居中當白手套，檢方也查出知名伴手禮8結蛋捲的店家「六月初一」公司也捲入，逃漏稅高達8747萬元，還減少補繳稅額、免裁罰高達3009萬不法利益，偵結依貪汙等罪嫌起訴王等一共18人。

檢方起訴指出，王志益（65歲）曾任中區國稅局審查二科科長，2023年1月16日改組為綜所遺贈稅組續任組長，2024年7月16日調任銷售稅組組長，2025年2月再升任簡任稽核。

檢方說，王男明知納稅義務人鼎豐公司許姓董事長，正在受他主管的綜所遺贈稅組查核，仍多次接受飲宴，並違背職務指導虛構共犯許的童姓同居人對許尚有2744萬元債權，而同意以免除債務，改繳贈與稅250萬元方式結案，使許免納個人綜合所得稅 2529萬6902元稅捐。王男另要求許，安排員工陪他到美國，並負擔機票、住宿費用，收受27萬4100元之不正利益。

另外，王男主管納稅義務人汎倫公司鄭姓董事長等人稅務查核案期間，透過友人轉達，表示希望收受新光三越百貨禮券、家樂福提貨券各2萬元，最後實際收受兩種禮券各10萬元，共20萬元。

檢方查出，王利用原主管稅務案件影響力，取得納稅義務人弘笙公司查核文件並居間協調補稅金額，並由施姓、李姓會計師交付70萬元賄賂予王；專案小組在王男及其游姓妻子住處、保管箱查扣現金1280萬元（含收受賄款560萬元）、黃金5塊（各1台兩），另王購買南屯區某豪宅預售屋已以現金支付之 500 萬元訂金，其來源亦有可疑。

檢方也查出，林姓會計師於春錫公司案中，建議以560萬元行賄王男，並居間聯繫、指導製作不實說明書及轉交賄款。

此外，林另涉利用會計專業使納稅義務人八結公司、六月初一公司虛增成本費用，幫助八結、六月初一公司逃漏營利事業所得稅合計8747萬4737元。又於納稅義務人力道公司股東往來查核案協助製作不實說明書，使沈姓負責人取得3009萬4947元不法利益，並佯稱需500萬元疏通國稅局人員，詐得現金約400萬元至500萬元。

檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供

檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供

檢方查獲王志益收受賄款、黃金。圖／中檢提供