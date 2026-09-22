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王思佳被報導杜拜假買房！嗆記者邏輯死亡、腦袋拿來增高 誹謗不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人王思佳今年3月間被鏡週刊報導她沒在杜拜購買新台幣2.5億豪宅，王思佳在IG精選動態發表「瞎掰躺賺好意思嗎？邏輯是不是都死亡啦？腦袋是拿來增高的嗎？」並點名張姓記者放假消息，挨告公然侮辱及誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，給予不起訴處分。

王思佳今年3月間在社群動態上點名張姓記者，「2026還在上爽班，瞎掰躺賺好意思嗎」、「邏輯是不是都死亡啦？腦袋是拿來增高的嗎？」、「你到底要潑髒水到什麼時候啊？我在哪裡說的？在你夢裡嗎？」、「張大記者...…你放假消息第一名……你最喜歡編故事啊」、「有沒有做功課？有沒有善盡記者查證的責任」。

「鏡週刊」今年3月13日報導「中東戰火綿延／王佳又惹議！被挖出沒在杜拜買房 網友：又騙人」沒有載明撰稿記者；張姓記者的告訴代理人指出，王思佳看到報導就以為張寫的，張僅有向王思佳經紀人求證。

檢方認為，王思佳IG上內容主要反駁購置新台幣2.5億房產，並指記者未善盡記者報導查證義務等，此等言論是對於報導過程、具體體事件表達意見與澄清，主觀價值判斷的意見表達與惡意抽象謾罵、嘲弄有別，未逾越表達自由之必要性及適當性，難認減損告訴人社會上的人格評價，王思佳未到庭接受偵訊，犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

王思佳。記者沈昱嘉／攝影
王思佳。記者沈昱嘉／攝影

王思佳 杜拜 死亡

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