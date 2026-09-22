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國稅局高官貪汙！簡任稽核貪1280萬元 台中首宗貪瀆案由國民法官審理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦財政部中區國稅局貪汙弊案，位階僅次正副局長、主秘的王姓簡任稽核，涉收賄和多名會計師共謀，命底下稅務員讓多名納稅人以不實財報逃稅；檢方今偵結，依貪汙違背職務收受賄賂罪嫌起訴王，將由國民法官審理，其餘3名會計師、企業社負責人由通常程序審理。

檢方說，從王男的游姓妻子幫其隱匿犯貪瀆罪嫌所得財物共現金1280萬元（含收受賄款560萬元）、黃金5塊（各1台兩）及價值20萬元的商品禮券、提貨券；另許姓、魏姓及李姓被告義務人，已繳回犯罪所得共6907萬544元。

台中地檢署5月27日起連續6波搜索，將王男及其妻子、3名會計師及13名納稅義務人，一共18人列被告，依貪汙等罪嫌將王男、林姓及李姓會計師向法院聲押獲准，施姓會計200萬元交保。

據了解，檢調獲檢舉監控多年，查出王擔任簡任稽核負責審查二科，包括綜合所得稅、遺產稅及贈與稅，有民眾為逃稅、避稅，透過會計師做成數字更「漂亮」的帳目，再找上王男溝通、協調，由王做出對民眾有利的認定，並指示底下不知情的稅務員作業，讓對方達到減少課稅目的。

也有民眾因逾期納稅產生滯納金、利息等，王卻逾越比例透過裁量權讓對方繳納低廉罰款，檢調因掌握王和民眾間金流有對價關係，認定他長期涉嫌收賄，在他退休前2個月發動第一波搜索。

中區國稅局。聯合報系資料照
中區國稅局。聯合報系資料照

國稅局 台中 貪汙

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