不滿房產過戶...7旬翁毆打、勒斃妻 國民法官審理

74歲周姓老翁涉嫌在去年母親節前夕為房屋所有權移轉與妻子爆發口角，涉嫌毆打、勒斃妻子後服藥，直到女兒上門發現母親死亡，並將他送醫救治。台北地檢署今偵結，依殺人罪及違反保護令等罪嫌起訴周翁，全案由國民法官法審理。

周翁與7旬妻子同住在北市大安區，2025年10月31日周翁不滿房屋擅自被轉到妻子名下，威脅要殺害，妻子2025年11月3日到新生南路派出所諮詢，此案通報家暴防治中心，但不希望社工聯繫避免激怒周翁；11月4日周翁聯繫旅居美國的兒子稱要殺害妻子，兒子建議母親連夜離家、暫居旅館，同時透過警方聲請保護令、請求社工安置。

台北地方法院1月14日核發保護令，嚴禁周翁對妻子實施身體或精神上的不法侵害或騷擾，期限2年，派出所警方2026年1月15日查訪周翁住處，並約制告誡應遵守保護令，周也簽名確認。

起訴指出，周翁2026年5月8日深夜11時許，涉嫌為房屋所有權移轉與妻子爆發口角，9日凌晨至1時許樓下鄰居都聽到聲響，周翁涉嫌在主臥室徒手毆打妻子，造成頭臉部受傷、胸部多處外傷、10多根肋骨骨折、全身多處擦瘀傷，又拿妻子平時使用的粉紅色HELLO KITTY斜背包背帶勒住頸部，致呼吸道阻塞、窒息死亡。

周翁見妻子的倒地，服用藥物後躺臥床上沉睡，直到9日上午11時許，女兒多次聯繫父母未果，當晚7時許到住處查看，驚見母親在主臥地面被斜背包背帶勒緊脖子，面部、舌頭均發黑，父親則躺在床上，立即報警送醫急救。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線