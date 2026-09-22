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欠健保費783萬刷卡買208萬潮牌精品 台北分署管收環保公司負責人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

環保公司馮姓負責人滯欠全民健康保險費783萬餘元，2年移送執行拒不履行，行政執行署台北分署清查發現，馮男家族長年承攬政府鉅額清潔標案，馮名下雖無財產，欠費後仍高額刷卡208萬元購買精品、入住五星級飯店及頻繁出國旅遊，台北分署向台北地院聲請管收獲准，馮的母親2天後拿出300萬元辦理分期，馮才被釋放。

台北分署表示，馮滯納2017年4月至2020年9月間的全民健康保險費，移送執行後連同滯納金及利息欠逾783萬元；馮名下查無任何財產，經執行薪資債權每月僅扣得3000餘元，馮宣稱無力清償，僅願每月自繳6000元。

不過，台北分署調閱馮的信用卡消費紀錄，發現馮欠費後，自2024年迄今出國13次，赴紐澳、越南等地旅行，不但頻繁刷卡購買機票、高額租車、入住五星級飯店，並購買高價露營娛樂用品、潮牌跑鞋及銀樓等奢侈性消費，還月繳數萬元保險費，顯有履行本件義務的可能。

台北分署進一步查出，馮與父親、母親及姐妹共同經營的家族環保清潔事業，長年經營並承攬政府鉅額清潔標案，多年來持續以不同公司名義得標承攬多項金額達數千萬元甚至逾4億元的標案，且曾以公司資金代繳馮個人信用卡費，顯見其個人財務與家族企業財務長期混同。

台北分署認為，馮向執行官訛稱他只打工領取微薄薪水、與家族公司無關，已屬就財產狀況為虛偽報告，分署先前已對馮實施限制出境處分，但馮仍拒絕提出合理清償方案，乃於本月15日再次命馮男到場。經執行官訊問後，當場予以留置並向台北地院聲請管收獲准，隨即解送台北看守所管收所執行。

馮管收後，擔任家族企業財務負責人的馮母不忍其獨子身陷囹圄，上周四立即拿出300萬元現款至辦理期繳納，並提供有資力之人作為清償公法債務擔保，承諾後續若有再移送新案，也願再辦理分期，台北分署考量義務人已提出實質清償方案並提供擔保，經徵得移送機關同意後，開具釋票將馮男釋放。

台北分署呼籲，民眾及企業負責人應誠實面對公法上金錢給付義務，切勿抱持僥倖心理採取隱匿財產、虛偽報告等違法行徑規避執行，將持續針對惡意欠繳稅費的義務人採取強力執行手段。

行政執行署台北分署聲請管收環保公司馮姓負責人。圖 /台北分署提供
行政執行署台北分署聲請管收環保公司馮姓負責人。圖 /台北分署提供

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