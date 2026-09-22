金門軍人勒死同性配偶伴屍3天...還上網查「抗辯事由」 續押禁見

邱姓軍人在金門服役期間放假回台中和同婚的陳姓配偶相聚卻發生口角，邱氣憤下竟涉嫌勒斃陳男，且伴屍3天後警方投案才曝光，邱已遭收押、涉犯殺人罪嫌起訴；台中地院指出，邱犯後有上網查「抗辯事由」的舉動，顯有畏罪、滅證心態，裁定他自9月18日起延長羈押禁見2月，可抗告。

檢方起訴指出，邱男（24歲）和陳男2023年8月結婚，邱今年2月13日下午1時許，休假自金門返回台灣後，當天傍晚5點多和陳男在台中北區中清路租屋處。

邱、陳於2月16日晚上10點多，因故發生爭執、扭打，邱激動下竟自陳後方將他抱住並推倒趴臥在地上，邱再以右手臂自陳背後勒住陳脖子、加壓固定。

陳男因頸部受壓迫窒息死亡，邱男直至2月19日中午11時20分，才到第二分局立人派出所報案，警方到場發現陳男陳屍租屋處，倒臥於臥室廁所前；檢方今年6月偵結，依家暴殺人罪嫌起訴邱，全案將由國民法官審理。

台中地院指出，9月10日訊問邱男後，認為他涉犯殺人罪嫌疑重大，且他自稱案發後2天才報警，顯見其有畏罪、規避刑責心態，且邱也自承曾藉由網路查詢本案相關抗辯的事由等舉動，就陳姓配偶死亡的成因也存有認知差異，足認他有滅證之虞。

中院審酌，邱涉犯殺人是最輕本刑10年以上重罪，常伴隨逃亡可能，依合理判斷他逃亡可能性高，現還有相關證據待調查，羈押原因及理由都存在，裁定他自9月18日起延長羈押2月，並禁止接見通信。