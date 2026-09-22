不滿鄰居夜間聲響竟持長槍奪命 78歲嘉義男判14年6月今發監

嘉義縣7旬老翁余仁忠不滿鄰居長期製造聲響影響家人睡眠，2024年涉嫌持長槍朝女鄰居開槍致死，歷經一、二、三審，遭判應執行有期徒刑14年6月、併科罰金6萬2000元定讞。嘉義地檢署收到確定判決及相關案卷後啟動執行程序，今天將余男解送矯正機關發監執行。

案件發生於2024年8月19日下午，余男因不滿殷姓女鄰居時常在夜間發出聲響，認為造成一家人長達數月無法好好睡覺，先前即將長槍、子彈藏放筍寮，案發前再把槍彈帶回住處。

案發當天下午，余持裝有鋼珠霰散彈的長槍，站在防火巷朝正在廚房清洗物品的殷女右胸射擊，造成殷女肋骨骨折，肺葉及縱膈腔遭多枚彈丸射入，因氣血胸、呼吸衰竭死亡。余犯案後主動打110報警自首，警方到場後並交出槍彈。

法院審理認為，余仁忠雙手持槍近距離朝殷女射擊，具有殺人直接故意；余雖主張一家人遭聲響干擾約5、6個月，但當時殷女一家已有裝設隔音牆意願，也委託房仲刊登售屋廣告，準備出售房屋搬離，余仍決定持槍殺人。

余仁忠分別因殺人、非法持有槍枝及子彈等罪遭判刑，法院最後定應執行有期徒刑14年6月，併科罰金6萬2000元。最高法院今年8月駁回上訴，全案定讞。

嘉義地檢署表示，收到確定判決後，立即由檢察官展開發監執行程序，完成執行前準備及指揮調度，今天順利將余仁忠解送矯正機關執行刑期。