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高雄公托保母施暴幼童 害男童出現受虐心理創傷、歇斯底里抗拒

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市三民兒福公共托嬰中心發生托育人員粗暴對待幼兒案件，一名謝姓托育人員在照顧未滿2歲的男童時，不僅大力扳下幼童雙手、掐捏臉頰，還用力甩丟牙刷、潑灑濕紙巾擠出的水，甚至持消毒液噴霧朝男童噴灑，導致男童事後產生極度恐懼坐餐椅及安全座椅的心理創傷，高雄地方法院因此判賠償男童5萬元，以及男童父母各2萬元。

判決書指出，謝姓女子領有專業托育人員資格，在高雄市三民兒福公共托嬰中心任職，去年6月18日謝女在照顧男童時，見男童手摸耳朵，竟雙手大力將其雙手扳下數次，隨後大力掐捏男童臉頰，並用力將牙刷丟至男童面前。

男童將牙刷揮開後，謝女竟再次大力甩丟一次，接著以手擠濕紙巾出水潑撒男童，並口出惡言辱罵「壞小孩、壞死了」，隔天謝女更拿裝有消毒液的灑水瓶朝男童噴灑。

男童父母事後發現異樣，男童在日常生活中出現極度抗拒吃飯、坐餐椅及汽車安全座椅等情緒反應，尤以涉及肢體限制時反應最為劇烈，常嚎啕大哭與歇斯底里抗拒。

男童父母深感痛心自責，依侵權行為法律關係，代男童索賠精神慰撫金20萬元，父母兩人亦各別索賠15萬元。

法官審理時，謝女辯稱管教雖有不當，但男童無外顯傷痕、未受傷，且無心理創傷實證，主張賠償金額過高。

法官認定，未滿2歲幼兒欠缺完整語言表達能力，受虐心理創傷具有潛伏與情境誘發性，男童事後對餐椅及安全座椅綁帶呈現極度恐懼，與謝女施以強力扳手限制肢體等手段高度相關，堪認已造成身心創傷，謝女背離專業托育倫理，侵害男童身體健康權，判決謝女應賠償男童5萬元精神慰撫金，並賠償男童父親與母親各2萬元。全案仍可上訴。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

保母 創傷 高雄

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