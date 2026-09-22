社區理事長選里長辦活動送電風扇 基檢認定涉賄...15萬交保

新北市瑞芳區1名社區發展協會理事長參選里長，檢方指他6月間藉協會舉辦「防範熱傷害宣導活動」為名，發放價值759元電風扇及食品給里民當贈品，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，經偵訊後，今命15萬元交保，他的母親、太太和1名友人也涉案，以10至5萬元交保。

基隆地檢署指出，日前接獲情資，指控瑞芳區某1名里長參選人為求順利當選，今年6月間藉社區發展協會名義，舉辦防範熱傷害宣導活動時，涉嫌贈送禮品給里民行賄。

檢察官洪郁萱昨天指揮法務部調查局新北市調查處、新北市警局瑞芳分局，前往這名里長參選人的辦公處及住處實施搜索，查扣相關證物後，傳喚、通知被告及證人共計79人到案說明，製作筆錄後將全案移送檢方偵辦。

檢察官複訊後，認為這名參選人藉在社區辦活動，發放電風扇、白米、雜糧麵、醬油及沙拉油等物品給里民，作為賄選對價，為向有投票權里民賄選行為，涉犯選罷免法第 99條投票行賄罪嫌。檢察官認4名被告無羈押必要，涉案參選人命15萬元交保，友人和母親各10萬元交保，妻子5萬元交保。

基隆地檢署表示，賄選嚴重破壞選舉公平及民主制度，不論以現金或其他具有經濟價值財物作為對價，企圖影響有投票權人投票意向，均可能涉及賄選犯罪，呼籲參選人切勿心存僥倖，以身試法。檢方將依法積極查辦，期望全民共同維護乾淨選風，守護公平選舉及民主政治。