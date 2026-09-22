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山陀兒颱風吹飛鐵皮砸鄰宅喊天災 法官一看「隔壁還在」判賠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

2024年山陀兒颱風挾強風豪雨侵襲南台灣，屏東一處民宅鐵皮屋頂遭強風吹起飛落後插入鄰居住宅屋頂，造成屋內進水、天花板及燈具等受損，受災屋主張女提告求償40萬餘元，鐵皮屋屋主黃男主張颱風瞬間最大陣風達12級以上，屬不可抗力天災，不應負賠償責任。一審屏東地院簡易庭判黃男要賠16.9萬元，黃男不服上訴，二審屏東地院認為，從照片可見鐵皮有鏽蝕，颱風過後隔壁鄰居鐵皮屋仍存在，不能全推給天災，駁回上訴，全案確定。

判決指出，2024年10月3日山陀兒颱風來襲，黃男的鐵皮屋頂遭強風吹起、吹落，導致鄰居張女住宅屋頂破洞，雨水侵入，屋頂、天花板、木作床鋪、燈具及牆面等受損。張女提告，黃男的鐵皮屋頂原已有鏽蝕，卻未在颱風前加強防範，求償修繕、住宿及精神慰撫金等共40萬2800元。

黃男辯稱，山陀兒屬天災，颱風前曾檢視鐵皮屋頂，並無搖晃或骨架脫落，且過去多年曾委請廠商修繕，不應因鐵皮自然鏽蝕就認定保管有疏失。

一審屏東地院簡易庭認為，飛落鐵皮已有鏽蝕，黃男提出過去修繕單據，只能證明曾修繕，仍不足證明鐵皮屋頂的防風及穩固性已善盡注意義務，判決黃男應負損害賠償責，判賠修繕、住宿等費用共16.9萬元。

黃男上訴主張，山陀兒瞬間最大陣風超過12級，遠超一般建築物設計標準，屬不可預見、無法抵禦自然力；並主張修繕應扣除折舊，張家另領10萬元風災補助，也應從賠償額扣除。

二審合議庭指出，比對颱風前後照片發現，黃男鐵皮屋颱風後已不存在，但隔壁鄰居鐵皮屋仍在，認為鐵皮屋若維護保養妥當，仍可抵擋12級以上陣風，不能以不可抗力來免責。

二審認為，修繕只是讓房屋恢復不漏水、堪用狀態，沒有實質增加房屋價值，修繕費無須折舊；政府急難救助是國家對災民救助紓困，並非填補損害，也不是為減輕加害人賠償責任，不必從賠償金扣除。法院駁回黃男上訴，維持原判決，全案確定。

屏東地院外觀。聯合報系資料照
屏東地院外觀。聯合報系資料照

山陀兒颱風 法官 屏東

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