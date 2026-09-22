訂製嬰兒...中檢查獲跨國代理孕母集團 婦產科診所急澄清公告

台中地檢署查獲橫跨台灣、馬來西亞與泰國的「訂製嬰兒」集團，替22名單身或同婚台灣男子進行非法代孕，檢方昨天偵結，依違反人工生殖法起訴在台仲介、接送的大陸籍程男、台籍徐男、吳女，通緝二名大陸籍劉姓負責人。嬰兒生產都在台中同一家婦產科診所，該診所急發澄清強調，應檢察官傳喚，以證人身分配合作證，說明後即請回，診所並非本案涉案單位，亦未參與相關仲介行為。

該婦產科診所臉書澄清公告指出，針對近期網路不實傳言說明，診所對所有產婦一視同仁，生產攸關母嬰安全，診所始終依專業醫療判斷與相關規範，提供每一位產婦適切的醫療照護。

診所為善意第三方，診所應檢察官傳喚，以證人身分配合作證，說明後即請回。診所並非本案涉案單位，亦未參與相關仲介行為。診所強調，請勿再散布不實謠言，本案件已偵查終結，「懇請各界尊重司法調查結果，勿再散布或轉傳將本院與本案不當連結之訊息。」最後強調「謠言止於智者，事實應以司法調查為準。」

該診所是在地經營很久的知名婦產科診所，澄清內容引起討論，有網友提出質疑「怎麼剛好都在你家看診？」