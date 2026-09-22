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205份問卷揭謝宜容霸凌惡行！衛生紙沒摺好遞上挨罵 自稱「職等如皇帝」

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205份問卷揭謝宜容霸凌惡行！衛生紙沒摺好遞上挨罵 自稱職等如皇帝

聯合新聞網／ 綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，因2024年北分署吳姓工程師輕生事件，遭勞動部記2大過免職，不過台北高等行政法院日前認為，勞動部在調查尚未完備、未給予謝宜容充分陳述機會前即作成免職處分，程序有所欠缺，因此撤銷原處分。據《鏡週刊報導，判決結果引發北分署部分員工議論，當年調查留下的205份匿名問卷及訪談紀錄，也再度受到關注。

《鏡週刊》報導，吳姓工程師輕生後，勞動部曾針對北分署主管及員工進行訪談與匿名問卷調查，共回收205份問卷。部分受訪員工指稱，謝宜容管理風格高壓，除了工作場合遭怒罵，也要求員工在下班、假日甚至深夜回覆訊息，有人形容「面商就是惡夢輪迴」，甚至有人因長期壓力尋求身心科協助。

報導指出，謝宜容對部屬的要求也被形容相當細微，甚至連遞衛生紙都要符合她的要求，若衛生紙沒有摺好，就可能遭到責罵；謝宜容曾罵同仁「豬頭」、「你怎麼那麼笨」、「想立刻要掐死你」。另有受訪者稱，謝宜容曾自稱「11職等在古代不是皇帝也是將軍」，並要求下屬以「高兩階」思考，甚至有人指稱她在工作場合使用「抗旨」、「欺君」等字眼。

此外，部分員工也描述，謝宜容有時會在辦公室長時間斥責部屬，甚至要求員工記住長官不吃牛、下午不喝咖啡等習慣。有人稱活動尚未開始，就已擔心遭到責罵；也有主管被叫進辦公室面談後情緒崩潰。這些內容均為受訪員工在調查中的陳述。

至於吳姓工程師生前工作狀況，訪談紀錄顯示，有同事曾聽他透露工作量過大，並說出「我只有一個人實在做不出來，很想乾脆死一死算了」等話。吳員當時負責資訊相關業務，也是資訊小組唯一正式編制人員，另須處理智能就業服務專案，工作內容包含尋找廠商、確認技術可行性及修改需求。

報導提到，該專案預算曾從原先約3500萬元大幅下修至750萬元，吳員持續處理相關工作，2024年11月4日又被要求重新提出版本，當天即發生輕生事件。事件後，勞動部依調查資料對謝宜容作成免職處分。

如今免職處分遭法院撤銷，當年205份匿名問卷及訪談紀錄再度成為焦點。對北分署員工而言，這些紀錄涉及當時的工作環境與管理爭議，後續如何釐清，仍有待行政程序進一步處理。

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勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容。圖／取材自YouTube
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容。圖／取材自YouTube

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