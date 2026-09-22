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雲科大教授涉詐公款 9人起訴

聯合報／ 記者蔡維斌李柏澔／連線報導

雲林科技大學特聘教授洪肇嘉遭控四年前起承接環境部總經費一點三五億元的計畫，組成「化管署中區環境事故專業技術小組」，卻涉虛報六名人頭成員詐領四二○萬元公款，雲林地檢署昨依貪汙、偽造文書罪起訴洪等九人。校方表示，依法配合調查，依權責辦理必要的之行政處理。

環境部化學署回應，案發後依據合約規定要求校方立即撤換該計畫總主持人洪肇嘉，以確保委辦計畫能如期、如質完成，並全面檢視管理與查驗流程。為防範類似事件再次發生，未來各項委辦合約中將增訂更嚴謹的防弊條款，包含增加無預警實地查核與專任、兼任人員抽訪頻率，並嚴格要求出勤與加班紀錄的佐證。

全案源自調查局嘉義市調查站通報指出，化管署中區環境事故專業技術小組麥寮隊的離職隊員，發現隊上所掛的名牌，出現「未曾上班」的人員，出勤恐有異常，檢方七、八月間指揮搜索麥寮隊等五處地點。

檢方調查，環境部化學物質管理署（原化管局）二○二二至二○二三年度「中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」委由雲科大辦理，六十七歲洪肇嘉擔任計畫主持人，負責建置專業技術小組台中隊、雲林隊及麥寮隊，每隊至少三人全天輪值，到現場支援、監測、毒災防救演習等。

檢方發現，麥寮隊需要十二名編制員工，洪肇嘉與四十四蔡姓女助理、四十五歲李姓小隊長分別找來六名友人及曾指導過的學生作為人頭，將月薪三點八五萬元、年終及績效獎金等匯入人頭帳戶，再將款項繳回給洪，為此還製作近二千筆不實出勤、經費核銷記錄；兩年間估計不法所得四二七萬三六四六元，洪等人偵辦期間已繳回。

公款 科大 環境部 雲科大 貪汙

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