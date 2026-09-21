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涉假買BNT疫苗詐慈濟10億…律師陳昱瑄今出庭 強調達成任務否認詐騙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

律師陳昱瑄與掮客李易儒在2021年佯稱有管道購買BNT疫苗詐騙慈濟基金會3000萬美元，台中地檢署在上月6日起訴陳女等17人，陳女遭法院裁定續押，全案今天在台中地院開21日召開準備程序，陳女的外型比過去形象照要略微消瘦，陳女委由律師答辯，否認詐欺犯行，強調此案陳女完成慈濟委任購買疫苗的任務，不能以高額的佣金，認為不合理，即認定是詐騙。

律師陳昱瑄等人涉詐騙慈濟採購BNT疫苗案，台中地院今天下午開準備程序庭，今天受命法官李依逵傳喚陳昱瑄、李世宗、羅玟芳（李妻）、李何昱瑄（李易儒妻子）等4人，其中李何昱瑄否認犯罪，購買292克黃金的144萬元，來自房屋貸款，因過去住處曾遭小偷，才將黃金委由婆婆保管，與丈夫感情不睦，不知道丈夫是否有詐騙慈濟的情形。

李世宗則說，他否認檢察官起訴的犯罪事實，他從事教育工作多年，不為名、不為利，現在甚至沒有銀行出入等商業行為。

陳昱瑄的律師說，起訴書中未載明，檢察官起訴的洗錢的前置犯罪是業務侵占、違反稅捐稽徵法，抑或是詐欺，陳是接受慈濟的委任、簽署契約後，有參與會議、談判，甚至撰擬合約，向慈濟收取佣金，何來詐欺，檢方是因金額龐大，為了符合洗錢防制法的前置犯罪，才把詐欺作為構成洗錢罪的「海市蜃樓」。

羅玟芳說，她不是富邦天空樹的財物庫房管理者，也不知道慈濟的佣金，以及李易儒與陳昱瑄涉詐騙慈濟的狀況，否認檢察官所起訴有關偽造文書等犯罪事實。

2021年疫情期間，律師陳昱瑄與掮客李易儒向慈濟誆稱有管道採購BNT疫苗。李易儒利用父母創設的團體「互道」攀附慈濟高層，謊稱曾替台積電、鴻海代購疫苗以騙取信任。慈濟信以為真，委託陳女的鈺達公司採購500萬劑疫苗，並支付高達3000萬美元（約新台幣10.6億元）報酬。

陳女取得鉅款後，夥同9家公司開立假發票，透過大額提領、人頭帳戶及購買黃金洗錢逃漏稅，因資金異常遭查辦。檢調搜索查扣158.8公斤黃金、9308萬現金、6間房產及2部豪車，總值逾10.8億元。李易儒潛逃香港遭通緝，陳女等17人被檢方依詐欺、洗錢等罪起訴。

律師陳昱瑄涉詐騙慈濟採購BNT疫苗案，台中地院今開庭審理。記者陳宏睿／攝影
律師陳昱瑄涉詐騙慈濟採購BNT疫苗案，台中地院今開庭審理。記者陳宏睿／攝影

李世宗創「互道」心靈團體，涉慈濟採購BNT疫苗詐騙案，台中地院今開庭審理。記者陳宏睿／攝影
李世宗創「互道」心靈團體，涉慈濟採購BNT疫苗詐騙案，台中地院今開庭審理。記者陳宏睿／攝影

BNT疫苗 慈濟 疫苗 詐騙 律師

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