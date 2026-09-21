謝典霖議會餐敘涉賄遭羈押 父子向彰院提抗告…在看守所現況曝光

彰化縣議會議長謝典霖議會餐敘涉賄案，與父親謝新隆2人遭羈押，母親鄭汝芬具保100萬元；謝新隆父子已向彰化地院提抗告希望解除羈押，至於檢方則決定不提抗告。

謝典霖等人議會餐敘涉賄選案，彰檢向法院聲押禁見謝典霖、謝典霖的父親謝新隆及母親鄭汝芬等5人；彰化地院法官認為，謝典霖、謝新隆因對相關共犯及證人具高度影響力，也可能影響其他共犯、證人證述，裁定2人羈押禁見；鄭汝芬則因謝新隆父子都遭羈押，因此准以新台幣100萬元具保。

據指出，謝新隆及謝典霖的律師今天已先後向台灣彰化地方法院提出抗告，希望爭取讓謝新隆父子解除羈押，能返家過中秋節。

記者打電話詢問台灣彰化地方檢察署，地檢署則回應指出，針對鄭汝芬獲交保，承辦案件的檢察官決定尊重法院裁定結果，不提出抗告。

至於在彰化看守所的謝新隆及謝典霖，據了解，2人作息正常，謝典霖心情平靜，偶爾看書打發時間；謝新隆也與舍友相處融洽。