中秋送禮、請客算賄選嗎？中檢檢察長今上電台 揭關鍵在「對價關係」

因應年底大選，台中地方檢察署檢察長洪家原今天接受廣播專訪指出，中秋送禮、聚餐未必構成賄選，關鍵在利益是否足以影響投票意向，並與投票支持形成「對價關係」，另外強調，選舉賭盤、虛擬貨幣、AI 深偽假訊息等新型態犯罪，也列為查察重點。

台中地檢署檢察長洪家原今天下午接受正聲廣播電台接受專訪，洪家原從選舉常見賄選態樣談到中秋佳節餐會、摸彩及贈禮是否涉及賄選，並進一步解析選舉賭盤、虛擬貨幣、AI深偽假訊息及境外勢力介選等新型態選舉犯罪，同時分享中檢「多元分眾反賄選2.0」宣導情形，呼籲市民共同守護乾淨選風。

洪家原說，司法實務會綜合判斷財物價值、性質、對象、時間、方式、是否為平日慣例，以及有無投票請託。社區、宮廟例行辦理中秋活動，候選人受邀出席並贊助一般禮品，採不特定大眾隨機摸彩者，原則上不因此認定賄選。

若選前突然提供大額現金、禮券或高價家電，或以摸彩為名近乎「人人有獎」，並結合拉票請託，則應高度警覺。餐會也相同，適度茶水簡餐尚屬社會通念，高級宴席、高價海鮮或酒飲則有疑義。

洪家原指出，選舉犯罪態樣日益翻新，除傳統現金買票外，轉往境外平台，結合虛擬貨幣的選舉賭盤、可換取投票支持的電子禮券與遊戲點數，以及假訊息、AI 深偽、境外勢力介選及虛偽遷徙戶籍等，都是查察重點。

中檢表示，已同步推動「多元分眾反賄選 2.0」，依年齡與生活場域，規劃四大系列宣導，並透過電台、車站、機關及網路廣泛傳播。民眾如發現可疑情形，可撥打檢舉專線 0800-024-099，或利用該署反賄選LINE帳號通報，將秉持「有聞必查、有據必辦」原則依法查察，呼籲民眾面對選舉訊息先查證來源，勿讓賭盤或假訊息左右投票選擇。