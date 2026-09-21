變裝行搶南投市銀樓失風落網 法院判刑3年10月

許姓男子變裝、持道具槍等凶器行搶南投市一家銀樓，失風遭民眾壓制，警方趕到逮捕法辦，南投地檢署依加重強盜未遂罪提起公訴，南投地方法院判處有期徒刑3年10月。可上訴。

許姓男子今年6月2日晚間戴假髮、攜帶水果刀、鐵鎚、道具槍等犯案工具，行搶南投市民族路一家傳統銀樓，被害業者嚇得尖叫逃出，多名附近民眾見狀合力壓制許男，南投縣政府警察局南投分局員警獲報到場逮人，詢問後移送南投地方檢察署偵辦、起訴。

根據南投地方法院刑事判決，許男因積欠債務無力償還，基於攜帶凶器強盜犯意，戴假髮、帽子、眼鏡、口罩前往這家銀樓鐘錶店，趁店長拉下鐵門打烊時尾隨進入，徒手環扣店長頸部並摀住口鼻恫嚇：「我身上有槍，你要錢還是要命，不要叫，不然給你死」等語。

許男以強暴、脅迫手段壓制店長致使不能抗拒，接著許男伸手欲拿取銀樓櫥窗內財物時，店長趁隙掙脫逃出銀樓外向兒子呼救，許男因此失手，遭店長兒子等人攔阻並報警，被警方當場逮捕。

許男接受審理坦承犯行，但提出醫院診斷證明書記載有環境適應障礙合併憂鬱情緒及性格異常，不過法官認為診斷書距案發時間已14年，且許男經營炸雞攤而有處理備料及記帳等，犯案時還知道要用假髮、帽子變裝，足見辨識及控制能力與常人無異，因此無適用減刑。

法官審酌被告正值壯年，卻不思循正當途徑賺取所需，持凶器犯下強盜行為，不僅對他人財產權造成侵害，也對告訴人身心及社會治安危害很大，考量被告坦承犯行、犯後態度尚可、教育程度高中肄業、從事餐飲業等，依犯攜帶凶器強盜未遂罪判刑3年10月。