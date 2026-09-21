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瑞芳1社區理事長挑戰里長 被控涉嫌藉送活動禮品行賄…檢方約談偵辦
新北市瑞芳區1名社區理事長參選里長，檢方查出他藉宣導活動涉嫌行賄，今天傳喚他和領取「贈品」的里民到案說明，涉案人和證人目前在瑞芳警分局製作筆錄，釐清案情。
被控行賄的社區理事長今年參選，挑戰爭取連任的里長。檢調查出他在多月前，涉嫌利用發展協會名義贈送白米、醬油、電風扇等生活用品給里民，涉嫌行賄。
地隆地檢署指揮新北市調查處蒐證後，檢警今天收網，發動搜索，約談這名理事長到案，並傳喚收到禮品的近百名里民為證人，全案朝違反公職人員選舉罷免法偵辦。
據了解，這名理事長舉辦防範熱傷害宣導活動，要發放電風扇及食品時，被控必須是「里民」才能領取，有違反選罷法之疑。檢方將待調查告一段落，適時發布新聞稿說明。
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