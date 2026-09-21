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要在疫情肆虐時牟利？雲林鴨農涉走私陸禽流感疫苗逾90公升 遭海巡攔截

中央社／ 雲林縣21日電

雲林縣陳姓鴨農被控今年2月間從中國走私2批未經核准的禽流感疫苗，準備在疫情肆虐時牟暴利，遭海巡署雲林查緝隊查獲，查扣非法疫苗93.6公升，雲檢已於7月間起訴鴨農。

海巡署偵防分署雲林查緝隊今天發布新聞稿，在雲林養鴨的陳姓養殖戶於今年2月間，發現中南部地區禽流感病毒肆虐，即透過不法管道，自中國走私2批未經許可的禽流感病毒疫苗來台，藉此牟取暴利。

雲林查緝隊表示，陳男為降低物流及執法人員戒心，在報關收件人欄位填寫假名「劉德華」，並由中國賣家將疫苗混裝，且外包裝偽裝成日常飲用的酸奶（優格），企圖以集貨運送模式矇混過關，另為規避查緝，再透過國內大型物流平台轉送至約定地點作為斷點完成交貨。

經雲林查緝隊蒐證與跨機關情資整合，並會同財政部關務署掌握關鍵情資後展開行動，在貨物入境時一舉緝獲，並逮捕陳姓鴨農，共計查扣2批未經許可輸入非法疫苗93.6公升，鴨農原本預計200c.c.以新台幣1200元販賣牟利。

雲林查緝隊說明，所查扣非法疫苗若流入國內養殖業，可供約10萬隻家禽施用，全案依違反「動物用藥品管理法」移送雲林地檢署偵辦，全案偵結，已於7月間起訴。

雲林縣陳姓鴨農被控從中國走私2批未經核准的禽流感疫苗，遭海巡署雲林查緝隊查獲，查扣非法疫苗93.6公升，全案依違反「動物用藥品管理法」移送雲林地檢署偵辦，全案偵結，已於7月間起訴。圖／海巡署雲林查緝隊提供（中央社）
雲林縣陳姓鴨農被控從中國走私2批未經核准的禽流感疫苗，遭海巡署雲林查緝隊查獲，查扣非法疫苗93.6公升，全案依違反「動物用藥品管理法」移送雲林地檢署偵辦，全案偵結，已於7月間起訴。圖／海巡署雲林查緝隊提供（中央社）

鴨農 疫苗 禽流感 雲林 海巡署

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