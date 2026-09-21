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行情3倍得標海軍廢品清運 廠商怕賠錢勾結士官偷磅「海撈2500萬」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

2022年起海軍陸續招標委請民間廠商報廢軍區廢鋼鐵、廢電纜，洪姓、彭姓、楊姓廠商等人因當初得標價格過高，便找上海軍保修指揮部張簡姓、陳姓補給士協助放水，藉由偷磅、換車牌等手法，獲取2500多萬元暴利，橋頭地檢署偵結，依貪汙罪起訴張簡姓、陳姓士官及洪姓廠商等5人，具體求刑10至15年。

檢方調查，2022年陸軍第四地區支援指揮部招標海軍廢鋼鐵清運案，洪姓廠商以每公斤26.61元得標廢鐵清運案，但得標價格遠高於市場廢鐵行情，洪男等人擔心履約將血本無歸，便找上負責過磅的張簡姓、陳姓補給士協助。

因清運車輛進出需要先過磅，載重後扣除空車重才是廢鐵實重，洪男等人為增加空車重，先在車斗夾藏水箱注水，過磅後再將水排入水溝，虛增空車重量，多餘重量換算後即為利潤。

不僅於此，洪男等人還會於實車過磅後，趁監管人員離場空檔，折返營區繼續裝載廢品，甚至會以兩輛相同車輛魚目混珠，由較輕的貨車先過磅後，再調換車牌，使實際載重較重的B車全程免經合法檢磅出場。

洪男等人利用這些偷磅手法，讓國軍誤以為僅載運49萬2250公斤廢鋼鐵，實則提領至少129萬560公斤，侵占總重達79萬8309公斤，換算價格至少害國防部短收2124萬元收入，張簡姓、陳姓補給士因護航有功，兩人各分取10萬元酬謝。

去年1月間，海軍另一批廢品標售，洪男等人以每公斤21.8元單價得標，但得標價格仍高於市場行情（每公斤7.8 至 9.5 元），張簡姓補給士再用同一手法，護航洪男等人通關，害國防部短收335萬7934 元。

除廢品外，張簡姓補給士更將營區內的一批廢電纜混入廢鋼中，讓洪姓業者等人夾裝運走，他再於過磅單與放行條等公文書上，將該批高價電纜虛偽登載為「廢鐵」。

橋頭地檢署今年中指揮廉政署南調組、環境部及高雄憲兵隊發動3波搜索、傳訊被告與證人17人，羈押張簡姓、陳姓士官及洪姓廠商等5人，複訊後5人均聲押禁見獲准。

檢方清晨，洪姓廠商等人以偷磅等手法短報廢鐵重量，不法所得估逾2561萬元，搜索時查扣1122萬餘元，陳姓、張簡姓補給士則從中索取17萬5000元、42萬5000元回扣。

檢方審酌洪姓廠商、張簡姓士官等人嚴重破壞國軍資產管理紀律及公務員廉潔形象，危害社會至鉅，除依法提起公訴並續押外，張簡姓士官等人分別具體求處10年至15年不等重刑，後續將由橋頭地院依國民法官法審理。

海軍張簡姓、陳姓補給士與清運廠商勾結，藉由偷磅、換車牌等手法護航廠商通關，橋頭地檢署偵結，依貪汙罪起訴張簡姓、陳姓士官及洪姓廠商等5人，具體求刑10至15年。記者張議晨／翻攝
海軍張簡姓、陳姓補給士與清運廠商勾結，藉由偷磅、換車牌等手法護航廠商通關，橋頭地檢署偵結，依貪汙罪起訴張簡姓、陳姓士官及洪姓廠商等5人，具體求刑10至15年。記者張議晨／翻攝

海軍張簡姓、陳姓補給士與清運廠商勾結，藉由偷磅、換車牌等手法護航廠商通關，橋頭地檢署偵結，依貪汙罪起訴張簡姓、陳姓士官及洪姓廠商等5人，具體求刑10至15年。記者張議晨／翻攝
海軍張簡姓、陳姓補給士與清運廠商勾結，藉由偷磅、換車牌等手法護航廠商通關，橋頭地檢署偵結，依貪汙罪起訴張簡姓、陳姓士官及洪姓廠商等5人，具體求刑10至15年。記者張議晨／翻攝

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海軍 橋頭 鋼鐵

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