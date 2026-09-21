與日本矯正協會合作 矯正署「矯正聯展」下月在台中舉辦

為展現我國獄政革新與矯正教化成果，今年「矯正聯展」訂今年10月16日至18日在台中市「文化部文化資產園區」登場；此次聯展集結全台熱銷的「鐵窗牌美食」與精美工藝作品，更邀請「公益財團法人日本矯正協會（CAPIC）」跨海參展，攜手呈現2國矯正人員用心培訓收容人學習更生職能的豐碩成果。

法務部今舉行記者會說明活動重點，不僅設置高達50個攤位，販售經典熱銷的矯正自營產品，並規劃「日本特設展區」。

特區匯集近60項(共131件)涵蓋北海道函館經典的「丸獄系列」工裝帆布包袋、青森「津輕塗」傳統漆筷與保溫杯、秋田「組子細工」隔熱墊、大分手工琉璃藝品與玻璃筆等，將與我國精挑細選的108件矯正藝文作品共同對外展出。

矯正署獨有的「鐵窗牌月餅」近年深受好評，法務部政務次長黃謀信表示，每一顆月餅背後都代表著一段努力改變的人生故事，收容人透過職能訓練、教化課程，逐步為復歸社會做好準備。

黃說，矯正機關在維護社會安全的同時，更扮演著協助收容人重新建立生活能力、順利重返社會的關鍵橋梁，正是「柔性司法」的精神展現。

法務部表示，今年「矯正聯展」將於10月16日至18日（每日10時至17時）在台中文創園區展出，盼國人以行動支持柔性司法工作，為我國社會帶來更多愛與溫暖，法務部還說，參與展場打卡及互動活動，有機會獲得日本矯正機關長年熱銷排行榜冠軍的家事神物等限量紀念品，提醒民眾及早前往。

「矯正聯展」海報。圖 /矯正署提供

台中監獄典獄長楊方彥今出席「矯正聯展」記者會。記者王聖藜 /攝影

矯正署今舉辦「矯正聯展」記者會。記者王聖藜 /攝影

矯正署長林憲銘今出席「矯正聯展」記者會。記者王聖藜 /攝影