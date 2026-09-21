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台中檢警破跨國「訂製嬰兒」集團 一條龍服務撈千萬已產25嬰8成男
台中檢警破獲橫跨台、馬、泰三地以「UT麗舍」及「同合新生」名義營運的跨境非法「訂製嬰兒」集團。該團從2025年2月至2026年6月間，以每名新生兒200萬元至450萬元代價，提供一條龍服務，中檢今偵結，依違反人工生殖法，起訴程姓男子等3人。
檢警調查，該集團透過網路招攬單身或同性無卵可受精的台灣男性客戶，安排生父前往馬來西亞採集精子並指定性別，再至泰國挑選卵母與泰國籍代理孕母。
精卵在馬來西亞結合成受精卵後植入孕母子宮，孕母返回泰國養胎，待懷孕逾8個月後以觀光免簽證方式入境台灣待產及分娩。新生兒出生後，集團安排DNA鑑定，協助生父辦理認領及出生登記。
全案今由台中地檢署偵結，認定程姓男子、徐姓男子、吳姓女子等3人違反人工生殖法第31條意圖營利從事生殖細胞居間介紹罪嫌，依法提起公訴，並對大陸籍幕後負責人劉姓男子、劉姓女子2人發布通緝。
全案查獲25名新生兒，其中男嬰高達21名，占比高達84%，嚴重偏離自然性別比例。涉案被告私下將生父稱為「貨主」，將生命商品化、漠視人性尊嚴。
中檢呼籲，人工生殖技術切勿淪為牟利與「訂製生命」的工具，主管機關與社會各界應正視代孕制度背後的倫理、性別與法律風險，檢方也將持續嚴查不法，以維護社會倫理秩序。
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