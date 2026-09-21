李千娜翻唱「只有孤單陪伴我」挨告侵權 作詞人撤告不起訴

歌手李千娜去年翻唱知名歌曲「只有孤單陪伴我」，並收錄在滾石唱片發行的專輯「千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口」，作詞人黃建銘提告李千娜及唱片公司侵權違反著作權法。全案滾石唱片翻出早年的合約確認已有授權，黃具狀撤告，台北地檢署今偵結，給予不起訴處分。

黃建銘提告指出，他享有「只有孤單陪伴我」的歌詞音樂著作，未授權給光美文化公司或他人，滾石音樂收購光美後，去年7月與李千娜經紀公司劇樂蹦簽署授權，以台語歌詞版本演唱錄製重製1次，非法收錄「千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口」列為曲目第8首，並由環球公司以唱片CD，並上架KKBOX、Apple Music、YouTube與Spotify等數位串流平台侵害著作權。

全案經滾石拿出30多年前合約文件證明，當年光美公司早就獲黃的合法授權，此案是誤會一場，黃建銘主動撤回刑事告訴，檢方給予2家公司及李千娜不起訴處分。