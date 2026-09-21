快訊

亞運武術／三度叩關亞運終獲獎牌 孫家閎太極拳太極劍摘銀

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

聽新聞
0:00 / 0:00

李千娜翻唱「只有孤單陪伴我」挨告侵權 作詞人撤告不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

歌手李千娜去年翻唱知名歌曲「只有孤單陪伴我」，並收錄在滾石唱片發行的專輯「千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口」，作詞人黃建銘提告李千娜及唱片公司侵權違反著作權法。全案滾石唱片翻出早年的合約確認已有授權，黃具狀撤告，台北地檢署今偵結，給予不起訴處分。

黃建銘提告指出，他享有「只有孤單陪伴我」的歌詞音樂著作，未授權給光美文化公司或他人，滾石音樂收購光美後，去年7月與李千娜經紀公司劇樂蹦簽署授權，以台語歌詞版本演唱錄製重製1次，非法收錄「千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口」列為曲目第8首，並由環球公司以唱片CD，並上架KKBOX、Apple Music、YouTube與Spotify等數位串流平台侵害著作權。

全案經滾石拿出30多年前合約文件證明，當年光美公司早就獲黃的合法授權，此案是誤會一場，黃建銘主動撤回刑事告訴，檢方給予2家公司及李千娜不起訴處分。

李千娜 陪伴 歌手

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金獎導演姜瑞智談〈毋係一儕人〉：從客家人的故事，拍出每個人都懂的孤單與陪伴

台灣追星族始祖！鳳迷應援鳳飛飛1983年自主成立「鳳之友聯誼會」

前立委梁牧養爆料潘孟安涉貪…判賠180萬 刑事一審卻判無罪

人夫偷吃女同事！偷情時突發腦出血成植物人遭解僱 家屬怒告公司判決曝

相關新聞

台中檢警破跨國「訂製嬰兒」集團 一條龍服務撈千萬已產25嬰8成男

台中檢警破獲橫跨台、馬、泰三地以「UT麗舍」及「同合新生」名義營運的跨境非法「訂製嬰兒」集團。該團從2025年2月至2026年6月間，以每名新生兒200萬元至450萬元代價，提供一條龍服務，中檢今偵結，依違反人工生殖法，起訴程姓男子等3人。

雲林某科大特聘教授偽造2千筆出勤紀錄 詐領400多萬9人貪汙罪起訴

雲林某科技大學洪姓特聘教授2022年起承接1.35億元「環境部中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」，並組成「化管署中區環境事故專業技術小組」，利用職務之便，與系所辦公室蔡姓助理及李姓小組隊長，以虛報6名小組人頭成員方式，偽造2000筆不實出勤、核銷紀錄，詐領逾420萬公款，雲林地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例起訴洪教授等9人。

李千娜翻唱「只有孤單陪伴我」挨告侵權 作詞人撤告不起訴

歌手李千娜去年翻唱知名歌曲「只有孤單陪伴我」，並收錄在滾石唱片發行的專輯「千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口」，作詞人黃建銘提告李千娜及唱片公司侵權違反著作權法。全案滾石唱片翻出早年的合約確認已有授權，黃具狀撤告，台北地檢署今偵結，給予不起訴處分。

曹興誠為「私密照」再告謝寒冰 法院審查結果出爐

政治評論員謝寒冰於「大罷免」期間爆料聯電創辦人曹興誠曾有婚外情，並公布曹與大陸女子親密及裸露照，曹控告謝違反個資法、選罷法及散布不實性影像罪，謝獲不起訴確定，曹不服，聲請准許提起自訴，台北地院審查裁定駁回。不得再抗告。

妻厭惡房事寫同意書准夫外找女人 分居告尪偷吃求償百萬法官判免賠

台中一名人妻與丈夫結婚逾三十年，她去年指控丈夫與另名女子從2019年起過從甚密，不僅共同出遊、貼身照料，甚至在婆婆過世的訃聞上將該名女子列為「孝媳」，提告求償100萬元，台中地院審理時，案情反轉，丈夫當庭提出妻子早年親筆寫下的兩紙同意書，內容寫著「房事厭惡至極」、「同意在外找女人」等語，認定妻子已免除丈夫的忠誠義務，駁回正宮聲請，判丈夫與小三免賠。

台南市場處技工收賄助業者請款上百萬 還把嬸嬸變負責人承攬工程圖利

台南市市場處李姓技工已任職39年迄今，收受林姓業者7萬8千元，15次協助交付不實憑證，加上林自行交付10次，25次林總計請款得手124萬餘元；李見有利可圖，更以嬸嬸名義開設工程行，自行承攬市場處轄管工程，自己請款68萬餘元，台南地檢署將李依貪汙等罪嫌提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。