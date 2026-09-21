雲林某科大特聘教授偽造2千筆出勤紀錄 詐領400多萬9人貪汙罪起訴

雲林某科技大學洪姓特聘教授2022年起承接1.35億元「環境部中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」，並組成「化管署中區環境事故專業技術小組」，利用職務之便，與系所辦公室蔡姓助理及李姓小組隊長，以虛報6名小組人頭成員方式，偽造2000筆不實出勤、核銷紀錄，詐領逾420萬公款，雲林地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例起訴洪教授等9人。

雲林地檢署接獲嘉義市調查站通報，指化管署中區環境事故專業技術小組麥寮隊的離職隊員，發現隊上所掛的名牌出現「未曾上班」的人員，出勤異常。由檢察官林柏宇指揮偵辦，今年7、8月間搜索麥寮隊等5處地點，帶回洪姓特教授（67歲）、蔡姓女助理（44歲）、李姓小隊長（45歲）及6名「人頭員工」共9人，並搜出20多萬元現金。

檢方說，環境部化學物質管理署（前化管局）2022至2023年度「中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」委由雲林某科大辦理，執行總經費約1.35億元，由洪姓特聘教授擔任計畫主持人，負責建置專業技術小組台中隊、雲林隊及麥寮隊，每隊至少3人全天輪值，到事故現場支援、監測、毒災防救演習等任務。

檢方指出，其中麥寮隊需要12名編制員工，洪姓教授即與蔡姓助理、李姓小隊長分別找來6名友人及曾指導過的學生作為人頭，以月薪3.85萬、年終及績效獎金等匯入人頭帳戶，再將款項交給李、蔡，層層上繳至洪男個人的戶頭，並製作近2000筆不實出勤、經費核銷紀錄，讓不知情的審查人員登載不實文書。

檢方調查，6名人頭隊員從中獲取月薪5%作為酬勞，每年不法獲利約3、4萬元，李姓小隊長聲稱未領到報酬，蔡則收取5筆共百餘萬元為報酬，其餘則由洪男轉入私人帳戶，兩年間估計不法所得427萬3646元。

洪男等9人今天被依違反「貪污治罪條例」公務員利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實公文書等罪起訴，犯罪所得均已繳回。

檢調在洪姓教授的辦公室進行搜索並陸續起出現金及近四百萬元支票等不法所得。圖／雲林地檢署提供

檢調在洪姓教授的辦公室進行搜索並陸續起出現金及近四百萬元支票等不法所得。圖／雲林地檢署提供