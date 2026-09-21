雲林某科大特聘教授偽造2千筆出勤紀錄 詐領400多萬9人貪汙罪起訴
雲林某科技大學洪姓特聘教授2022年起承接1.35億元「環境部中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」，並組成「化管署中區環境事故專業技術小組」，利用職務之便，與系所辦公室蔡姓助理及李姓小組隊長，以虛報6名小組人頭成員方式，偽造2000筆不實出勤、核銷紀錄，詐領逾420萬公款，雲林地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例起訴洪教授等9人。
雲林地檢署接獲嘉義市調查站通報，指化管署中區環境事故專業技術小組麥寮隊的離職隊員，發現隊上所掛的名牌出現「未曾上班」的人員，出勤異常。由檢察官林柏宇指揮偵辦，今年7、8月間搜索麥寮隊等5處地點，帶回洪姓特教授（67歲）、蔡姓女助理（44歲）、李姓小隊長（45歲）及6名「人頭員工」共9人，並搜出20多萬元現金。
檢方說，環境部化學物質管理署（前化管局）2022至2023年度「中區環境事故預防應變專業技術執行計畫」委由雲林某科大辦理，執行總經費約1.35億元，由洪姓特聘教授擔任計畫主持人，負責建置專業技術小組台中隊、雲林隊及麥寮隊，每隊至少3人全天輪值，到事故現場支援、監測、毒災防救演習等任務。
檢方指出，其中麥寮隊需要12名編制員工，洪姓教授即與蔡姓助理、李姓小隊長分別找來6名友人及曾指導過的學生作為人頭，以月薪3.85萬、年終及績效獎金等匯入人頭帳戶，再將款項交給李、蔡，層層上繳至洪男個人的戶頭，並製作近2000筆不實出勤、經費核銷紀錄，讓不知情的審查人員登載不實文書。
檢方調查，6名人頭隊員從中獲取月薪5%作為酬勞，每年不法獲利約3、4萬元，李姓小隊長聲稱未領到報酬，蔡則收取5筆共百餘萬元為報酬，其餘則由洪男轉入私人帳戶，兩年間估計不法所得427萬3646元。
洪男等9人今天被依違反「貪污治罪條例」公務員利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實公文書等罪起訴，犯罪所得均已繳回。
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