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妻厭惡房事寫同意書准夫外找女人 分居告尪偷吃求償百萬法官判免賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中一名人妻與丈夫結婚逾三十年，她去年指控丈夫與另名女子從2019年起過從甚密，不僅共同出遊、貼身照料，甚至在婆婆過世的訃聞上將該名女子列為「孝媳」，提告求償100萬元，台中地院審理時，案情反轉，丈夫當庭提出妻子早年親筆寫下的兩紙同意書，內容寫著「房事厭惡至極」、「同意在外找女人」等語，認定妻子已免除丈夫的忠誠義務，駁回正宮聲請，判丈夫與小三免賠。

判決指出，這對夫妻在1991年底結婚，雙方自2019年起分居，並在2026年3月透過法院調解離婚。妻子控訴，小三明知丈夫有配偶，卻自2019年起與丈夫交往、多次出遊，更讓她氣憤的是，婆婆過世時，訃聞上小三還登載為「孝媳」；丈夫投保旅行平安險時，被保險人名冊上也將該女子填為「配偶」；且丈夫傷病期間均由該女子貼身照料。

正宮認定，兩人行為已嚴重破壞婚姻圓滿，侵害其配偶權且情節重大，要求兩人應連帶賠償100萬元精神慰撫金。

台中地院審理時，丈夫與小三辯稱，雙方出遊照片無任何親密舉動，訃聞登載僅為人情考量，保單填寫配偶則實屬筆誤。

丈夫也提出妻子分別在1998年、2015年親筆寫下的兩紙同意書。同意書上妻子明確載明，「本人不喜歡做夫妻間的事，每次找我都厭惡至極」、「同意〇〇〇（丈夫）在外面找女人」等字句，蓋有妻子的指印。丈夫據此主張，妻子既已事前允諾他尋芳，便無侵害配偶權之違法性。

台中地院審認，配偶權的核心在於夫妻間互相扶持、期許他方忠誠，以達圓滿婚姻之利益，但該對夫妻已分居多年，妻子透過白紙黑字的同意書，表明不再要求丈夫履行夫妻間的忠誠義務，雙方婚姻早已名存實亡。

法官指出，雖然訃聞將該名女子列為孝媳、保單列為配偶等作法，在情理上有可議之處，但妻子無法證明是丈夫或該名女子本人所製作。此外，妻子提出的出遊照片僅為逛街或景點合照，查無親密舉動，無法證明兩人有逾越一般男女正常社交分際。

法官審認，綜合評估各項事證，在客觀上難認丈夫與小三的行為構成「情節重大」的侵害配偶權要件，判正宮敗訴，100萬元求償及假執行聲請均遭駁回，仍可上訴。

台中市一名人妻指控丈夫與小三有染，求償百萬元，台中地院近日審結，判二人免賠。圖／AI生成
台中市一名人妻指控丈夫與小三有染，求償百萬元，台中地院近日審結，判二人免賠。圖／AI生成

法官 小三 台中地院 妻子 夫妻 婚姻

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