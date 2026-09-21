酒測拒測罰18萬難執行 嘉義分署到府追繳意外牽起戒酒路

嘉義分署執行人員前往張姓男子住處執行拒測罰鍰，過程中得知張男有戒酒意願，當場提供戒酒資訊及酒癮治療轉介協助。圖／嘉義分署提供 雲林43歲張姓男子酒後駕車拒絕酒測遭罰18萬元，案件移送行政執行後，嘉義分署僅扣得1776元，連薪資也因低於最低生活費標準無法扣押。執行人員日前到府追繳，張男吐露長期受飲酒問題困擾、想戒酒卻不知如何求助，執行人員當場提供資訊並協助轉介酒癮治療，讓原本的「追罰」意外成為戒酒契機。

嘉義分署表示，張男僅國中學歷，2022年間因酒醉駕車拒絕接受酒精濃度測試，遭裁罰18萬元，因未繳納而移送行政執行。

分署受理後調查張男財產，僅扣得銀行存款1776元；另因張男有詐欺前科，名下銀行帳戶遭通報為警示帳戶。執行人員原欲扣押薪資，但張男每月薪資低於1萬7076元，未超過最低生活費1.2倍，依法無法執行，之後張男又離職失去收入，追繳一度陷入困境。

嘉義分署執行人員日前直接前往張男戶籍地執行。張男表示，目前住在母親的房子，等找到工作後，會到分署辦理分期繳納。談話過程中，他也透露自己無法控制飲酒，經常喝酒過量，對此感到愧疚，雖然很想戒酒，卻不知道可以向何處尋求協助。

執行人員得知後，除處理欠款問題，也提供戒酒相關資訊，請張男填寫飲酒問題篩檢問卷。經說明後，張男同意參加衛生福利部「酒癮治療費用補助方案」，後續將透過台灣戒酒暨酒癮防治中心協助接受治療。

嘉義分署表示，目前配合法務部行政執行署執行車輛相關稅費及罰鍰專案，對酒駕相關案件除依法執行，也提供有戒癮需求的義務人相關轉介資訊，希望從飲酒問題著手，降低再次酒駕風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康