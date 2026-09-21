台南市場處技工收賄助業者請款上百萬 還把嬸嬸變負責人承攬工程圖利

台南市市場處李姓技工已任職39年迄今，收受林姓業者7萬8千元，15次協助交付不實憑證，加上林自行交付10次，25次林總計請款得手124萬餘元；李見有利可圖，更以嬸嬸名義開設工程行，自行承攬市場處轄管工程，自己請款68萬餘元，台南地檢署將李依貪汙等罪嫌提起公訴。

起訴指出，李姓男子自1987年12月1日台南縣市合併前就擔任台南市市場處技工迄今，負責協助轄管市場修繕小額採購承辦人與廠商接洽取得報價單、發票及監督施工過程等工作，為依法令服務於地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限公務員，李還是東區一間工程行的實際負責人。

名下無公司、商號的林姓男子，雇用林姓女子為員工，多次以楊姓、莊姓、陳姓友人經營的工程行、公司及漆匠工程行等公司、商號名義，承攬市場處小額修繕工程；林及林女自2021年2月至2023年10月間，為求透過李姓技工協助持續承攬工程，由林女領款，由林轉交給李。

林姓男子共15次前往李姓技工北區住家或市場處工程施工現場，總計交付7萬8千元賄款金額，作為李持續協助的對價，李全數收下；於是林利用楊姓、莊姓、陳姓友人公司、商號名義，取得不實收據、統一發票或相關單據等憑證，15次透過李轉交給轄管採購承辦人，另有10次林自行交給承辦人。

市場處僅有形式審查權限的不知情承辦人，將不實發票黏貼於公文書辦理核銷，會計人員誤信相關工程分別為發票開立廠商所施作，核發款項；林的陳姓、楊姓、莊姓友人再將扣除一成稅金後的款項，以現金轉交或轉帳至林女名下帳戶，前後共計25次，金額為124萬7364元。

李姓技工更以自己是實際負責人的工程行名義，在2021年2月至2023年6月期間自行承攬施作市場處小額修繕工程，再開立請款發票，交由承辦人核銷，會計人員因此撥款合計68萬2780元，李再分別提領款項或轉匯至其名下帳戶，圖得工程款項一成利潤不法利益金額合計68278元。

案經法務部廉政署南部地區調查組循線調查，李姓技工黃姓嬸嬸證稱自己僅是工程行名義負責人，工程行都是李在運作；檢察官許華偉偵辦時，李主動繳回賄款及圖得利益合計14萬6278元，承認犯行，交付賄款的林姓男子及其員工林女、林的陳姓、楊姓、莊姓友人亦均承認犯行。

檢方認定，依據市場處科長、管理員等證詞，李姓技工涉犯貪汙治罪條例對於職務上行為收受賄賂罪、對於主管事務圖利罪以及製作不實會計憑證罪，林及林女亦涉犯貪汙、製作不實會計憑證罪，林的陳姓、楊姓、莊姓友人均涉犯製作不實會計憑證罪，均提起公訴。