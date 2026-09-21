男積欠酒駕罰鍰、稅費等70多萬 新竹分署查封房屋促全額清償

新竹市一名男子10年內累計3次無照酒駕，加上超速、欠繳稅費及健保費等累計欠款達70多萬元。案經移送法務部行政執行署新竹分署後，執行人員隨即依法查封其名下房屋。該男雖一度請求暫緩拍賣卻未依約繳款，直到新竹分署進一步扣押其工程行帳款，男子才急忙尋得買家並一次繳清剩餘60多萬欠款。

新竹分署指出，該男10年內累積3次以上無照酒後駕駛汽車，遭新竹區監理所裁處21萬元罰鍰；另因超速行駛、違規停車、未繳納國道通行費與停車費，以及無正當理由未接受道路交通安全講習等等交通違規行為，接連遭新竹區監理所裁罰合計22萬餘元；加上積欠的健保費與使用牌照稅26萬餘元，累計欠款高達70多萬元。

因該男逾期未繳納各項罰鍰、稅捐及費用，新竹市稅務局、新竹區監理所及中央健康保險署遂陸續移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。

新竹分署指出，案件受理後積極調查男子財產狀況，依法扣押其存款與保險契約權利等，然僅受償數萬餘元。為保全國家債權，新竹分署進一步查封其名下房屋，並至現場實地查訪周遭環境。

男子見房屋遭查封後，急忙出面請求暫緩拍賣，表示會自行尋找買家出售後一次清償欠款，在此期間請求同意先由其自行繳納部分欠款，新竹分署考量其經濟狀況，且不動產已查封足以保全債權，便同意暫緩進行拍賣程序，由男子自行尋覓買家及繳納部分欠款。

不料，男子事後並未依約履行自行繳款承諾，新竹分署隨即展開調查及扣押義務人獨資經營工程行的應收帳款債權，雖未能因此成功執行獲償，但已發揮促使男子更積極尋求解決方案之效果。

不久，男子即委託地政士向新竹分署查詢尚欠總金額，表明已順利尋得買家並簽約，但因有查封登記致無法辦理過戶履約，想清償欠款以辦理塗銷查封登記。新竹分署告知須繳清尚欠60多萬元後始能塗銷查封，男子隨即於數日後委託地政士到場一次繳清，新竹分署立即辦理塗銷不動產查封登記，全案順利徵起。

酒後駕車行為嚴重威脅大眾用路安全，新竹分署呼籲，民眾酒後切勿駕車，以免發生憾事，新竹分署將持續加強辦理法務部行政執行署推動的「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，針對酒駕罰鍰、各項交通違規罰鍰等逾期未繳納案件強力執行，以共同維護用路人安全。另提醒民眾，收到使用牌照稅、國道通行費或交通違規罰鍰等繳款通知書後，務必盡速於期限內繳，切勿拖延不理，以免衍生額外罰鍰或滯納金，甚至面臨存款受扣押或房產遭查封窘境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康